PUBG: Battlegrounds: Mountainbike und Waffen-Balancing mit Update eingetroffen

Ein 25,4 GB großes Update mussten Spieler von PUBG: Battlegrounds heute für Xbox-Konsolen herunterschaufeln.

Hinter den Gigabytes verbirgt sich das Update 15.1, mit dem etwa das Mountainbike als neues Fahrzeug im Spiel hinzugefügt wurde.

Das war aber noch nicht alles. Denn es wurde auch ein Waffen-Balancing vorgenommen, die Karte Sanhok wurde überarbeitet und Vikendi sieht dank einer Kooperation mit Kakao Friends sehr weihnachtlich aus.

Schaut euch das Video mit dem Patch-Report von Update 15.1 an und für Details in aller Ausführlichkeit in die Patch Notes auf pubg.com.