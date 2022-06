PUBG: Battlegrounds: Neue Karte Deston ausführlich vorgestellt

Entwickler KRAFTON kündigte offiziell an, dass die neueste Karte, Deston, am 13. Juli für PUBG: Battlegrounds veröffentlicht wird.

Einen ausführlichen Blick in die teilweise überflutete, futuristische Megastadt-Karte erhielten Spieler kürzlich im Dev Talk unter der Leitung von Dave Curd (Creative Director bei PUBG Studios) und Michael Gilardi (Leiter der PUBG World Development Unit Madison).

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht über Deston und alle neuen Features, die während des Dev Talks gezeigt wurden.

Neue Karte: Deston

Bei der Gestaltung der 8×8 großen Karte wurden mehrere Elemente und das Feedback von Haven berücksichtigt, um sicherzustellen, dass das Aussehen, das Spielgefühl und die Spielmechanik PUBG: Battlegrounds würdig sind.

Deston ist die größte, höchste und dichteste Karte, die das Spiel je gesehen hat. Während eines Matches auf Deston erleben die Spieler dichte städtische Umgebungen mit hohen, vertikalen Gebäuden, sanften Hügeln, Ebenen und neu gestalteten Sümpfen.

Die Karte zielt darauf ab, den goldenen Mittelweg zwischen unterhaltsamem Gameplay und dem Eintauchen in realistische Schlachtfelder zu finden.

Deston wird die Spieler herausfordern, die einzelnen Biome der Karte kennenzulernen, um zu verstehen, wie sie verschiedene Ausrüstungen, Fahrzeuge und Deckungen in Betracht ziehen müssen, um ein Chicken Dinner zu gewinnen.

Das Sumpfland: Im nördlichen Teil der Karte wurde das allererste Sumpfland in PUBG: BATTLEGROUNDS geschaffen. Dieses Gebiet ist eine einzigartige Umgebung, gefüllt mit neuen Erfahrungen für Spieler. Der dichte und üppige Mangrovenwald erfordert viele Gefechte auf engem Raum.

Neue Bewegungsmechaniken und Features

Aufstiegsseil: Eine völlig neue Bewegungsmechanik wird in PUBG: BATTLEGROUNDS eingeführt, mit der sich Spieler auf Deston bewegen können, sobald die Karte offiziell eingeführt wird. Das Aufstiegsseil ist ein motorisierter Flaschenzug, der an den Wänden bestimmter Gebäude, einschließlich spezieller Zelltürme, angebracht ist. Diese neue Mechanik wird es den Spielern ermöglichen, sich nahtlos vom Boden bis zur Spitze eines Gebäudes und wieder zurückzubewegen. Außerdem müssen die Spieler keine besonderen Gegenstände mit sich führen, um das Aufstiegsseil zu nutzen, und ihre Geschwindigkeit kann mit der Sprinttaste angepasst werden.

Neue taktische Ausrüstung: Blue-Chip-Detektor

Der Blue Chip Detector ist die neueste taktische Ausrüstungsoption, die mit der Veröffentlichung von Deston auf den Markt kommt! Der Blue Chip Detector ist eine Nahversion des Spotter Scope, mit dem die Spieler den Standort gegnerischer Spieler innerhalb eines bestimmten Radius aufspüren können.

Aufgrund der Verzögerung bei der Erkennung zeigt der Blue Chip Detector die Positionen anderer Spieler jedoch nicht in Echtzeit an, und bei der Verwendung in Stadtvierteln wird nicht die genaue vertikale Position angezeigt.

Das Kern-Gameplay von PUBG: BATTLEGROUNDS hat weiterhin oberste Priorität und das Feedback zum neuen Tactical Gear wird genau beobachtet, sobald die Spieler es in die Hände bekommen.

Zwei neue Waffen

Wie alle Karten bietet auch Deston zwei neue, exklusive Waffen, die die Spieler in die Hände bekommen und während der Matches ausprobieren können.

Die Origin 12 ist eine Schrotflinte mit überlegener Genauigkeit und Reichweite, die sie in allen Bereichen der Karte noch effizienter macht. Die MP9 ist eine neue, leistungsstarke SMG, die auf Nahkampfsituationen spezialisiert ist.

Schaut euch abschließend den neuen Trailer zu Deston an sowie eine Aufzeichnung des DevTalk-Streams mit jeder Menge Gameplay.