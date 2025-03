PUBG: Battlegrounds: Neuer Pass und mehr zum 8. Jubiläum

Der achte Jahrestag von PUBG: Battlegrounds steht an. Für das Battle Royale-Urgestein bedeutet das auf Erangel, der ersten Karte des Spiels, wird gefeiert.

So wurde auf Erangel unter anderem das Startflugzeug, die Fähre oder die beiden großen Brücken festlich geschmückt. Auch Energydrinks und Versorgungspakete wurden dem Anlass entsprechend im neuen Design verpackt.

Währenddessen wurde die Innenbeleuchtung auf Sanhok verbessert, in den Gunplay-Labs geht der Modus Aim-Punch 2 in die nächste Runde, ein neuer Überlebenden-Pass mit frischen Inhalten geht an den Start und es wurden Anpassungen und Korrekturen vorgenommen.

Das Jubiläumsupdate 34.2 wird am 12. März für PC und am 20. März für Konsolen erscheinen.

Schaut euch den festlichen neuen Trailer an und geht für weitere Details auf pubg.com.