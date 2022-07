PUBG: Battlegrounds: Neueste Map Deston sowie Grafikoptionen verfügbar

Genau wie die Spieler von PUBG: Battlegrounds im Game droppen, droppt nun für die Konsolen das Update 18.2. Dieses bringt erweiterte grafische Optionen für PS5 und Xbox Series X|S.

Dadurch unterstützt PUBG: Battlegrounds jetzt Auflösungen bis zu 4K, Frametrates bis zu 60fps und die Möglichkeit, zwischen FXAA (Fast Approximate Anti-Aliasing) und TAA (Temporal Anti-Aliasing) zu wechseln.



Erweiterter Konsolensupport

Im Community – Versorgungspaket vom April erläuterte das Team das angestrebte Grafikniveau, die verschiedenen technischen Probleme und den Grund für die Verzögerung in der Entwicklung.

Wie bereits erläutert, reagiert PUBG: Battlegrounds auf Konsolenplattformen sehr empfindlich auf die Speichernutzung. Daher hat das Team viel Zeit damit verbracht, die Speichernutzung auf den Konsolen zu optimieren, um bessere Grafikoptionen zu ermöglichen.

Außerdem wurde es mit der Unterstützung der Plattformhersteller möglich, zwischen der vorherigen Generation (PlayStation 4/4 Slim/Pro, Xbox One/One S/One X) und der aktuellen Konsolengeneration zu unterscheiden.

Eine vollständige Aufschlüsselung der grafischen Verbesserungen für Xbox- und PlayStation-Konsolen finden sich in der untenstehenden Tabelle:

Konsole Resolution Framerate Anti-Aliasing 4K QHD FHD 60 FPS 30 FPS FXAA TAA Xbox Series X ✓ ✓ ✓ ✓ Xbox Series S ✓ ✓ ✓ Xbox One / One S ✓ ✓ ✓ Xbox One X Framerate Priotity Option ✓ ✓ ✓ ✓ Xbox One X Resolution Priority Option ✓ ✓ ✓ ✓ PlayStation 5 Auf einem 4K-Monitor ✓ ✓ ✓ ✓ PlayStation 5 Auf einem Nicht-4K-Monitor ✓ ✓ ✓ ✓ PlayStation 4 Pro Auf einem 4K-Monitor + Framerate Priority Option ✓ ✓ ✓ ✓ PlayStation 4 Pro Auf einem 4K-Monitor + Resolution Priority Option ✓ ✓ ✓ ✓ PlayStation 4 / 4 Slim ✓ ✓ ✓

D/A/CH Deston Sommercup: Am 25. Juli um 19 Uhr feiert PUBG: Battlegrounds den Launch der neuesten PUBG Karte mit dem Deston Sommercup. Auf den Karten Deston, Vikendi und Karakin treten die Spieler in einem Best-of-Five Duo Turnier gegen andere Teams an und kämpfen um ein Preisgeld von 1.500 Euro.

Interessierte Fans aus der Region D/A/CH können sich bis zum 24. Juli um 19 Uhr hier anmelden. Der Deston Sommercup wird außerdem auf dem deutschen PUBG Twitch Channel live übertragen.