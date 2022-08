PUBG: Battlegrounds: Neymar Jr. zeigt heute sein Können im Deston Rise Event

Der Fußball-Superstar Neymar Jr. wird im Rahmen der Partnerschaft mit PUBG: Battlegrounds von KRAFTON, Inc. am 3. August von 17:30 bis 19 Uhr mit seinem Team am Livestream-Event „Deston Rise“ teilnehmen.

Er und sein Team messen dabei ihre Fähigkeiten gegen mehrere andere PUBG-Partner auf der neu veröffentlichten Karte Deston. Zusätzlich zum Livestreaming des Events auf dem offiziellen Twitch-Kanal von PUBG: Battlegrounds wird Neymar Jr. an verschiedenen Aktivitäten vor Ort in Paris teilnehmen, um bestimmte Regeln des „Deston Rise“-Events zu beeinflussen – zum Beispiel, welche Gegenstände Neymar Jr. verwenden kann und welche Gegenstände oder Ausrüstung andere Squads während der Herausforderungen verwenden können oder nicht.

Während des Deston Rise-Events werden Neymar Jr. und sein Team an zwei verschiedenen Herausforderungen teilnehmen: „Neymar Jr.’s Squad versus Everyone: Lodge Defense“ für zwei Spiele und „PUBG: Battlegrounds BR Match“ für ein Spiel.

Binnen der Herausforderungen wird Neymar Jr. seine fußballerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und so möglicherweise den Verlauf der Gefechte, auf die er trifft, verändern.

Im Folgenden findet sich eine Übersicht über die Herausforderungen, denen sich Neymar Jr. während des Events stellen muss. Weitere Informationen zum Event gibt es hier.

Neymar Jr.’s Squad vs Everyone: Lodge Defense

In der ersten Herausforderung tritt das Team von Neymar Jr. gegen alle anderen Spieler an, wobei Neymar Jr. die Aufgabe hat, den Point-of-Interest (POI) Lodge in Deston zu verteidigen. Die Herausforderung wird in TPP mit dem Team Neymar Jr. gegen sieben andere PUBG-Partnerteams gespielt. Das Team von Neymar Jr. darf nur im Bereich von Lodge looten, wobei das Ziel einfach ist: diesen zu verteidigen. Hierbei muss mindestens ein Mitglied des Teams am Leben bleiben. Die Herausforderung läuft über zwei Matches und die Regeln lauten wie folgt:

Neymar Jr. und sein Team dürfen nur den Bereich Lodge looten.

Alle anderen Partner-Streamer dürfen überall sonst in Deston plündern. Die einzigen erlaubten Waffen sind – 1) Nahkampfwaffen,

2) Armbrust und 3) Pistolen. Taktische Ausrüstung sowie Gesundheits- und Boost-Gegenstände dürfen verwendet werden.

Die Bluezone wird so zentriert, dass sie um den Bereich Lodge liegt.

Es wird eine Aktivität vor Ort geben, bei dem Neymar Jr. mithilfe eines Fußballtors gewünschte Waffen und Gegenstände in Lodge spawnen lassen kann.

PUBG: Battlegrounds BR Match

Die zweite und letzte Herausforderung wird das reguläre PUBG: Battlegrounds-Battle-Royale-Format beinhalten – allerdings mit einem Twist. Das Team von Neymar Jr. und sieben weitere PUBG-Partnerteams werden in Deston mit unten stehendem Regelwerk für ein Spiel droppen:

Nur Level 1 Ausrüstung (Helm/Rucksack/Weste) spawnt in Deston.

Der Spielleiter mit Zugriff auf den Sandbox-Modus kann Neymar Jr. manuell Ausrüstungen der Stufe 3 sowie Selbst-AED gewähren.

Ein Live-Fußballtor von Neymar Jr. kann dazu genutzt werden, andere PUBG-Partnerteams zu behindern (z.B. welche Waffen oder Gegenstände nicht verwendet werden dürfen oder verwendet werden müssen).

Während des Livestreams auf dem offiziellen PUBG: Battlegrounds-Twitch-Kanal können Zuschauer, welche die Übertragung verfolgen, im Rahmen einer Verlosung besondere Belohnungen erhalten. Die Verlosung wird von Neymar Jr. und PUBG: Battlegrounds durchgeführt.

Deston Summer Tour

Außerdem bricht die letzte Woche des Deston Summer Tour Events an. PC- und Konsolenspieler können hierbei auf Deston in einem Gebiet ihrer Wahl einen Screenshot oder ein Video von sich machen, auf dem sie posieren. Die Spieler können diese dann auf ihr Twitter-, Instagram- oder Facebook-Konto hochladen und dabei ihren Ingame-Nickname, die Spielplattform und „#DestonSummerTour“ angeben. 500 zufällig aus den eingereichten Beiträgen ausgewählte Gewinner erhalten mit etwas Glück Souvenirs: 1.000 G-COIN und ein Deston Tour-Spray.