PUBG: Battlegrounds: PAYDAY Koop-Heist-Modus startet zeitlich begrenzt mit Update 41.2

PUBG: Battlegrounds erweitert sein Gameplay um einen zeitlich begrenzten Koop-Modus in Zusammenarbeit mit Starbreeze Entertainment. Mit dem neuen Event-Modus „PAYDAY“ verlagert sich der Fokus erstmals stärker auf PvE-Heist-Gameplay und teamorientierte Missionen.

Der neue Modus ist Teil von Update 41.2 und bietet ein Vier-Spieler-Erlebnis, bei dem Teams verschiedene Hochsicherheitsziele infiltrieren, Beute sichern und anschließend die Flucht organisieren müssen. Dabei können die Einsätze sowohl über Stealth als auch über direkte Konfrontation gelöst werden.

Der PAYDAY-Modus bringt dabei mehrere neue Systeme ins Spiel:

PAYDAY-Modus – wichtigste Features

Koop für bis zu vier Spieler

Fünf Klassen: Assault, Medic, Tank, Marksman, Ghost

Klassenspezifische Ultimates und Gadgets

Loot-System mit Waffen- und Skill-Fortschritt während der Mission

PvE-Heist-Missionen in urbanen Maps

Die Missionen spielen in verschiedenen, von PAYDAY 3 inspirierten Umgebungen wie „The Exchange“, „Diamond District“, „Nightclub“ und „Road Rage“. Ziel ist es, wertvolle Gegenstände wie Bargeld, Gold oder Schmuck zu sichern und erfolgreich zu entkommen.

Begleitet wird der neue Modus von einem Event-Pass, der kosmetische Inhalte rund um die PAYDAY-Gang sowie weitere Belohnungen enthält. Zusätzlich bringt Update 41.2 weitere Neuerungen wie neue Nahkampf-Animationen, einen geheimen Raum auf Miramar sowie den neuen Survivor-Pass „Urban Animals“.

Der PAYDAY-Modus ist zeitlich begrenzt verfügbar und läuft auf PC vom 13. Mai bis 17. Juni sowie auf Konsolen vom 21. Mai bis 25. Juni.