PUBG: Battlegrounds: Porsche Kollaboration mit Update 38.2

KRAFTON hat heute das Update 38.2 für PUBG: Battlegrounds angekündigt. Es bringt eine coole neue Porsche-Kooperation, große Updates für die Welt von Rondo und den Wechsel des Konsolendienstes auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S.
Das Update kommt am 5. November für PC und am 13. November für Konsolen raus.
Update 38.2 Highlights
- Zusammenarbeit mit Porsche: Es gibt jetzt drei neue Fahrzeug-Skins (Panamera Turbo S, 911 Carrera GTS, Cayenne Turbo GT), neue Optionen zum Anpassen von Nummernschildern und den Crafter Pass: Porsche mit coolen Belohnungen wie Porsche-Tokens und Beutecaches.
- Rondo World Updates: Neue Teststreckenbereiche mit Rundenzeit-Ranglisten, Geheimräumen, Verkaufsautomaten und zerstörbaren Objekten, während Gelände, Garagen und Fahrzeug-Spawnpunkte für ein flüssigeres Gameplay verbessert wurden.
- Konsolenumstellung: PUBG: Battlegrounds läuft jetzt nur noch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S und bietet Konsolenspielern eine verbesserte Leistung und eine stabilere Spielumgebung.
Die Highlights sind im Patch-Report-Video zusammengefasst. Die vollständigen Patch Notes können hier nachgelesen werden.
Dazu gibt es noch einen gesonderten Trailer zur Kollaboration:
Bei den Spiel bin ich raus und bleibe es auch 🤦🏻♂️
Porsche mag Videospiele. Nur irgendwie falsche. Besser wäre Rocket League statt Intergalactic oder das hier.