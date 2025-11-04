PUBG: Battlegrounds: Porsche Kollaboration mit Update 38.2

Eine Zusammenarbeit mit Porsche bringt Fahrzeuge des Herstellers nach PUBG: Battlegrounds.

KRAFTON hat heute das Update 38.2 für PUBG: Battlegrounds angekündigt. Es bringt eine coole neue Porsche-Kooperation, große Updates für die Welt von Rondo und den Wechsel des Konsolendienstes auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Das Update kommt am 5. November für PC und am 13. November für Konsolen raus.

Update 38.2 Highlights

Zusammenarbeit mit Porsche: Es gibt jetzt drei neue Fahrzeug-Skins (Panamera Turbo S, 911 Carrera GTS, Cayenne Turbo GT), neue Optionen zum Anpassen von Nummernschildern und den Crafter Pass: Porsche mit coolen Belohnungen wie Porsche-Tokens und Beutecaches.

Rondo World Updates: Neue Teststreckenbereiche mit Rundenzeit-Ranglisten, Geheimräumen, Verkaufsautomaten und zerstörbaren Objekten, während Gelände, Garagen und Fahrzeug-Spawnpunkte für ein flüssigeres Gameplay verbessert wurden.

Konsolenumstellung: PUBG: Battlegrounds läuft jetzt nur noch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S und bietet Konsolenspielern eine verbesserte Leistung und eine stabilere Spielumgebung.

Die Highlights sind im Patch-Report-Video zusammengefasst. Die vollständigen Patch Notes können hier nachgelesen werden.

Dazu gibt es noch einen gesonderten Trailer zur Kollaboration: