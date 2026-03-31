PUBG: Battlegrounds: Prop Hunt Modus verwandelt Schlachtfeld in ein Versteckspiel

Wenn gewohnte Gefechte plötzlich in ein Spiel aus Täuschung und stiller Beobachtung übergehen, verändert sich die Wahrnehmung des Schlachtfelds grundlegend. Genau diesen Ansatz verfolgt der neu eingeführte zeitlich begrenzte Modus in PUBG: BATTLEGROUNDS, der im Rahmen eines humorvollen April-Fools-Events für frischen Wind sorgt und klassische Mechaniken auf überraschende Weise neu interpretiert.

Im Mittelpunkt steht dabei der sogenannte Prop Hunt Modus, in dem sich die Teilnehmenden in zwei klar definierte Rollen aufteilen. Während einige als unscheinbare Objekte versuchen, sich in der Umgebung zu tarnen, übernehmen andere die Aufgabe, genau diese Tarnung zu durchschauen.

Diese grundlegende Dynamik sorgt für ein Spannungsfeld aus Beobachtung, Geduld und gezielter Aktion, das sich deutlich vom gewohnten Ablauf der bekannten Gefechte unterscheidet.

Jede Partie besteht aus insgesamt 12 Spielenden, aufgeteilt in drei Jagende und neun Versteckte, und erstreckt sich über drei Runden. Zu Beginn jeder Runde kann eine bevorzugte Rolle gewählt werden, wobei das System die Teams bei Bedarf automatisch ausgleicht.

Bereits in der Vorbereitungsphase zeigt sich die strategische Tiefe des Modus: Während die Jagenden in einem eingeschränkten Bereich verbleiben, nutzen die Versteckten die Zeit, um sich unauffällig als alltägliche Objekte zu positionieren und ihre Tarnung zu perfektionieren.

Sobald die Runde startet, beginnt das eigentliche Katz-und-Maus-Spiel. Die Jagenden müssen mit geschultem Blick jede Auffälligkeit erkennen, denn nicht jedes Objekt gehört an seinen Platz. Gleichzeitig birgt jede falsche Entscheidung Konsequenzen: Wird ein harmloses Objekt beschossen, sinkt die eigene Lebensenergie, was zusätzliche Vorsicht erfordert. Kurz vor dem Ende jeder Runde erhöht eine sogenannte „Fever Time“ den Druck, indem sie die Feuerkraft steigert und Fehlentscheidungen ohne Strafe lässt.

Auf der anderen Seite stehen die Versteckten, die über mehrere Möglichkeiten verfügen, ihre Identität zu verschleiern und die Gegenseite gezielt zu verwirren. Täuschkörper, das Wechseln von Tarnungen sowie blendende oder störende Effekte gehören zu den Werkzeugen, mit denen sie das Gleichgewicht der Runde beeinflussen können. Dadurch entsteht ein dynamisches Spielgeschehen, das stark von Improvisation und situativen Entscheidungen geprägt ist.

Begleitet wurde die Ankündigung von einer ungewöhnlichen Teaser-Kampagne, die im Stil einer humorvollen Teleshopping-Sendung präsentiert wurde und den Modus auf eine bewusst verspielte Weise in Szene setzte. Dieser kreative Ansatz unterstreicht den Charakter des Events, das klar als temporäres Zusatzangebot konzipiert wurde.

Der Prop Hunt Modus ist ausschließlich für begrenzte Zeit vom 30. März bis zum 7. April verfügbar und kann im Arcade-Bereich auf mehreren Karten gespielt werden, darunter Rondo, Vikendi und Miramar.