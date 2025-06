PUBG: Battlegrounds: Ranglistenmodus mit Update 36.1 erneuert

KRAFTON, Inc. veröffentlicht heute Update 36.1 für PUBG: BATTLEGROUNDS auf PC, wobei die Änderungen für die Konsolenversion am 19. Juni verfügbar sein werden.

Das Update bietet eine umfassende Überarbeitung des Ranglistensystems, führt einen frühen Zugang zum Schwarzmarkt 2025 ein und nimmt weitreichende Änderungen an der Balance und der Quality of Life vor, um sowohl das kompetitive als auch das gelegentliche Spiel zu verbessern.

Ranglistenänderungen und Systemüberarbeitung

Update 36.1 führt zwei neue Ranglistenstufen ein – Kristall und Überlebender – wobei Überlebender nun die höchste Wettbewerbsstufe darstellt. Zusätzliche Änderungen schaffen zudem eine tiefere Ebene der Strategie und der Auswahlmöglichkeiten, u. a.:

Der Duo-Modus ist jetzt in allen Regionen verfügbar.

Rangstufen und Rangpunkte sind nun für alle Gruppentypen (Duo/Squad) und Perspektiven (FPP/TPP) einheitlich, während die RP-Belohnungen auf der Grundlage von Spielerfeedback aktualisiert wurden.

Gameplay-Elemente und Gegenstände, die bisher nur in normalen Matches verfügbar waren, wie z.B. das Rückrufsystem, die Rote Zone, BRDM-2 Calls, das taktische Paket und die Seilrutschenpistole, sind jetzt auch im Ranglistenmodus verfügbar.

Schwarzmarkt 2025 kommt früher

Der Schwarzmarkt öffnet früher als üblich und bietet beliebte progressive Waffenskins und Chroma-Varianten in neuer wöchentlicher Rotation durch das Hideout. Der Markt enthält außerdem eine große Auswahl an Gegenständen wie Kisten mit Schmuggelware, Werkstattpässe und spezielle Handwerksinhalte, die den Spielern mehr Auswahlmöglichkeiten bieten.

Änderungen am Gunplay und an der Waffenbalance

Update 36.1 bringt wichtige Änderungen an der Waffenbalance, wobei sowohl das AUG als auch das VSS direkte Änderungen an ihrem Schaden und ihrer Handhabung erfahren. Es wurden auch Anpassungen am Waffenspawn vorgenommen: VSS, Mini14, Sawed-Off, SCAR-L, S12K und Vector spawnen jetzt auf allen Karten. Waffen wie Win94 (Karakin), G36C (Vikendi), QBU (Sanhok), DP-28 (Paramo), PP-19 Bizon (Erangel) und Mosin Nagant (Deston) sind nun kartenspezifisch.

Zusätzliche Verbesserungen

Das neueste Update führt außerdem standardisierte Fahrzeugsteuerungen, reduzierte Rückfahrgeschwindigkeiten, UI-Verbesserungen und erweiterte kostenlose Belohnungen ein. Besonders erwähnenswert ist die neue Währungsauswahl, die es den Spielern ermöglicht, ausgewählte Gegenstände entweder mit G-Coin oder BP zu kaufen, was die Zugänglichkeit allgemein verbessert. Mit diesen Änderungen zielt PUBG: BATTLEGROUNDS darauf ab, ein spannenderes und strategischeres Erlebnis für alle Spielstärken zu bieten.

Hier gibt es die vollständigen Patchnotes und hier noch ein Video: