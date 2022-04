PUBG: Battlegrounds: Sanhok kehrt in Update 17.1 zu seinen Wurzeln zurück

Am 21. April erscheint das PUBG: Battlegrounds Update 17.1. Dabei versprechen die Entwickler, dass die Karte Sanhok zu seinen Wurzeln zurückkehren wird.

Mit der Veröffentlichung des neuesten Updates für PUBG: Battlegrounds von KRAFTON, Inc. am 13. April für PC und am 21. April für Konsolen, können sich die Spieler erneut auf vertrautes Terrain begeben.

Das ursprüngliche Design der Karte Sanhok kehrt mit Änderungen am überwucherten Paradies zurück. Neben der Rückkehr des originalen Sanhok führt das Update 17.1 auch die neue Waffe ACE32, eine neue Ranglistensaison, Balancing-Updates am Taktikpaket und vieles mehr ein.

Das ursprüngliche Sanhok kehrt zurück: Wie bereits im PUBG Dev Plan 2022 angekündigt, kehrt Sanhok zu seiner ursprünglichen Form zurück. Das hummerförmige Gebäude im Bootcamp, die Docks, die Ruinen, der Steinbruch und das blau-grüne Dschungeldesign sind wieder auf der Karte zu finden. Nach dem Update der Karte im Jahr 2020 und wiederholtem Feedback der Community beschloss das Team, einen Großteil von Sanhok zu überarbeiten und die Karte durch die Entfernung des Beutetrucks, der Täuschgranate und des Störsender-Packs wieder an die ursprüngliche Version anzupassen.

Passend zu dieser Meldung wurden die bevorstehenden Patch Notes für Update 17.1 veröffentlicht, die ihr euch bereits durchlesen könnt.