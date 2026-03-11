PUBG: Battlegrounds: So wird das 9-jährige Jubiläum gefeiert

Zum 9. Geburtstag von PUBG: BATTLEGROUNDS startet KRAFTON eine umfangreiche Feier im Spiel.

Die Battlegrounds sind dafür komplett umgestaltet: Auf der Startinsel steht eine 9th‑Anniversary‑Statue, die sich in das Aussehen des eigenen Charakters verwandelt, wenn man sie mit neun Holographic Stun Grenades trifft.

Wer sich während des Events einloggt, erhält außerdem den Event Pass: All Day Party mit Missionen und Belohnungen wie Cosmetics, Emotes, G‑Coin und BP.

Auf der Map Rondo tauchen Jubiläums‑Pop‑up‑Stores, Billboards und weitere Überraschungen auf. Besonders auffällig ist der Chicken Man, der Lucky Eggs verteilt – darin können Waffen, Level‑3‑Ausrüstung oder sogar ein spezieller 9th Anniversary Ghillie Suit stecken.

Ergänzt wird das Event durch zusätzliche Care Packages, Drohnenshows und weitere dekorative Elemente.

Update 40.2 bringt Verbesserungen für Maps und Modi

Parallel zum Jubiläum erscheint Update 40.2, das mehrere Gameplay‑Bereiche überarbeitet. Auf Vikendi wurden die Item‑Pools in Secret Rooms erweitert, und einige verschlossene Türen wurden durch normale Türen ersetzt, um Matches flüssiger zu gestalten.

In den Arcade‑Modi wurden die Map‑Wahrscheinlichkeiten im Team Deathmatch angepasst, während Intense Battle Royale neue Crate‑Inhalte erhält, die das Kampf‑Tempo verbessern sollen.

Auf dem PC wird die UGC‑Alpha erweitert: Ein neues Creator‑Information‑Feature erlaubt es, Modus‑Details wie Namen und Attribution festzulegen. Zusätzlich kommen neue Subzero‑Items hinzu.

Musik‑Kooperation mit ALLDAY PROJECT

Zum Jubiläum veröffentlicht KRAFTON außerdem einen neuen Track und ein Musikvideo: „I DON’T BARGAIN“ von ALLDAY PROJECT. Der Song soll den kompetitiven Geist von PUBG einfangen und wird im Video mit cineastischen Battleground‑Szenen kombiniert.

Das Finale zeigt einen ikonischen Level‑3‑Helm, gefüllt mit Nachrichten der weltweiten Community – ein symbolischer Rückblick auf neun Jahre PUBG.

Bedeutung des Jubiläums

Seit dem Early‑Access‑Start am 23. März 2017 hat PUBG das Battle‑Royale‑Genre geprägt und mit einem Peak von 3,25 Millionen gleichzeitigen Spielern auf Steam Geschichte geschrieben.

Neun Jahre später zeigt das Jubiläumsevent, dass das Spiel weiterhin aktiv weiterentwickelt wird und seine Community feiert.