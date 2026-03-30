PUBG: Battlegrounds: Spin-off Blindspot wird überraschend abgeschaltet

Der Taktik-Shooter PUBG: Blindspot steht vor dem endgültigen Aus. Die Entwickler haben bestätigt, dass die Server am 30. März 2026 abgeschaltet werden und das Spiel danach nicht mehr verfügbar sein wird.

Der Titel wurde als Spin-off von PUBG: Battlegrounds entwickelt und setzte auf ein 5v5-Gameplay in einer Top-Down-Perspektive. Spieler stellten Teams zusammen, wählten verschiedene Agenten und traten auf speziellen Karten in taktischen Gefechten gegeneinander an.

PUBG: Blindspot startete erst am 5. Februar 2026 im Early Access. Trotz der kurzen Laufzeit konnte sich das Spiel offenbar nicht langfristig etablieren, was nun zur Entscheidung geführt hat, den Betrieb vollständig einzustellen.

Das Konzept kombinierte klassische Shooter-Elemente mit strategischem Teamplay und Fähigkeiten der einzelnen Charaktere. Dennoch reichte die Spielerbasis offenbar nicht aus, um den Titel weiterzuführen.

Mit dem angekündigten Shutdown endet die kurze Lebensdauer von PUBG: Blindspot bereits wenige Wochen nach dem Start. Spieler haben nur noch bis zum 30. März Zeit, den Titel zu erleben, bevor die Server dauerhaft offline gehen.