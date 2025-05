PUBG: Battlegrounds: Tarnnetz für Fahrzeuge und mehr mit Update 35.2

Das nächste Update für PUBG: Battlegrounds steht in den Startlöchern. Update 35.2 wird am 14. Mai für PC bzw. am 22. Mai für Konsolen eintreffen.

Über die Neuerungen und Anpassungen berichtet wie gewohnt der Patch Report im Videoformat.

Zu den Highlights des Updates zählt die Einführung der Zerstörungsfunktion für Terrain auf der Karte Taego. Dort wird auch die rote Zone neuerdings einschlagen.

Die bislang nur auf Miramar aufgestellten Automaten werden mit dem neuen Update auch auf Erangel und Taego erweitert und bieten mehr Heilung als zuvor.

Heilmittel gibt es auch in den zerstörbaren Objekten, die auf Erangel aufgestellt werden.

Ebenfalls neu ist ein Tarnnetz für Fahrzeuge, welches ihr auf Erangel und Miramar finden werdet.

Mehr zum Update gibt es im Video und auf pubg.com.