PUBG: Battlegrounds: Teasert Collab mit Stellar Blade an – erstes Bild veröffentlicht

PUBG hat für Aufsehen in der Community gesorgt, nachdem erste Hinweise auf eine Collaboration mit Stellar Blade aufgetaucht sind. Das Entwicklerteam veröffentlichte ein erstes Bild, das Spieler auf die mögliche Zusammenarbeit einstimmt. Details zu Inhalten, Termin oder Umfang der Kooperation wurden bisher nicht bekanntgegeben, was Raum für Spekulationen lässt.
Die Veröffentlichung des Bildes deutet auf thematische Inhalte hin, die Elemente aus Stellar Blade in die Welt von PUBG integrieren könnten. Fans spekulieren über neue Skins, Events oder exklusive Missionen, die das Spiel um weitere taktische Optionen und visuelle Highlights erweitern könnten.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Eve ist schon ziemlich schneckig 😀
Wenn man den Skin als Spieler wirklich sieht würd ichs mir vlt überlegen (also wenn ich das Spiel spielen würde)
Das Event sollte viel Geld einspielen 🤑.
Wird funktionieren 😅✌🏻
PUBG spielt sich wie mit „Stock-im-Arsch“. Ob dazu dann ausgerechnet so eine Grazie passt, wage ich zu bezweifeln.
naja ein Kaufargument ist sie schon, so ists nicht 😀
Wenn man mal sieht, welche Charaktere alle in Fortnite rumlatschen, da passt eigentlich auch nix.
Ich mein eher aus ästhetischen Gründen.😅
Kommt sicherlich gut an. PUBG wird ja meine ich auch viel in Asien gespielt.
Was? Ich wohne in Asien?