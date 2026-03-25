PUBG: Battlegrounds: Teasert Collab mit Stellar Blade an – erstes Bild veröffentlicht

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Image: Bluehole

PUBG deutet eine Kooperation mit Stellar Blade an und veröffentlicht ein erstes Bild als Vorgeschmack.

PUBG hat für Aufsehen in der Community gesorgt, nachdem erste Hinweise auf eine Collaboration mit Stellar Blade aufgetaucht sind. Das Entwicklerteam veröffentlichte ein erstes Bild, das Spieler auf die mögliche Zusammenarbeit einstimmt. Details zu Inhalten, Termin oder Umfang der Kooperation wurden bisher nicht bekanntgegeben, was Raum für Spekulationen lässt.

Die Veröffentlichung des Bildes deutet auf thematische Inhalte hin, die Elemente aus Stellar Blade in die Welt von PUBG integrieren könnten. Fans spekulieren über neue Skins, Events oder exklusive Missionen, die das Spiel um weitere taktische Optionen und visuelle Highlights erweitern könnten.

Image via PUBG Battlegrounds

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8 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 198335 XP Grub Killer God | 25.03.2026 - 10:33 Uhr

    Eve ist schon ziemlich schneckig 😀
    Wenn man den Skin als Spieler wirklich sieht würd ichs mir vlt überlegen (also wenn ich das Spiel spielen würde)

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  4. RappScallion 28240 XP Nasenbohrer Level 4 | 25.03.2026 - 10:46 Uhr

    PUBG spielt sich wie mit „Stock-im-Arsch“. Ob dazu dann ausgerechnet so eine Grazie passt, wage ich zu bezweifeln.

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