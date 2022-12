PUBG: Battlegrounds: Twitch Rivals kehrt mit PUBG Showdown zurück

Um den Start der Karte Vikendi Reborn in PUBG: Battlegrounds zu feiern, kündigt KRAFTON, Inc. den Twitch Rivals: PUBG EMEA Showdown an – einen Online-Wettbewerb, an dem 64 Twitch-Streamer aus ganz EMEA teilnehmen.

Top Streamer, darunter DanucD, Mithrain und WackyJacky101, wurden zu Teamkapitänen ernannt und kämpfen in vier spannenden Matches um einen Teil des Preispools von 100.000 US-Dollar. Der Wettbewerb findet am Freitag, den 9. Dezember um 18 Uhr statt und wird live auf twitch.tv/twitchrivals gestreamt.

Begüm Gürses, Brand Experience Manager bei KRAFTON, Inc. dazu: „Nach dem Erfolg von Twitch Rivals: PUBG Turkey Showdown freuen wir uns sehr, dass wir unsere gesamte EMEA-Community in diesem neuen Event zusammenbringen können. Ich hoffe, dass ihr alle bei dem Stream dabei sein werdet, um coole Gegenstände zu erhalten und eure Lieblingsstreamer anzufeuern.“ Robin Allemand, Head of Twitch Rivals bei Twitch, sagte: „Die Teilnehmer von Twitch Rivals kämpfen um die Chance, in die Twitch-Geschichte einzugehen, sich Bragging Rights und Preise zu verdienen und vor allem Spaß zu haben. Bei Twitch Rivals für PUBG: BATTLEGROUNDS werden einige der renommiertesten Streamer auf Twitch gegeneinander antreten und sich einen Namen machen, moderiert von bei den Fans beliebten Castern, die die Action Schritt für Schritt für euch aufschlüsseln.“

Die Streamer werden in vier Matches gegeneinander antreten, jedes mit individuellen Spieleinstellungen, einem eigenen Preispool und einem eigenen Champion. Acht wichtige Streamer: DanucD (CEE), GaGOD (UK), KayzahR (DACH), LittleBigWhale (FR), Mithrain (TR), Moonryde (IT), WackyJacky101 (Nordics) und xxxthefocusxxx (SP) wurden als Teamkapitäne ausgewählt und stellen aus einem Pool von verfügbaren Spielern ihre Teams zusammen.

Es wird drei Matches geben, die von Acht-Personen-Teams bestritten werden, und ein Match mit einem 32-gegen-32-Platoon-Showdown.

Das Event wird auf twitch.tv/twitchrivals übertragen, wo die Fans die Action auf Schritt und Tritt verfolgen können. Die Community kann sich auch die Kanäle der acht Captains ansehen, die alle ihre Matches streamen.

Außerdem kommen die Zuschauer in den Genuss der exklusiven Twitch-Drops des Events. Fans müssen hier ihre KRAFTON-ID mit ihrem Twitch-Konto verknüpfen, um die folgenden Gegenstände zu erhalten:

Back 2 Lobby Spray

Twitch Rivals Spray

Angry Chicken T-Shirt

Twitch Rivals Bomberjacke

Fans können am Freitag, den 9. Dezember, um 18 Uhr einschalten.