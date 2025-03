PUBG: Battlegrounds: Unreal Engine 5-Upgrade und mehr für Konsolen

KRAFTON hat die Roadmap für PUBG: Battlegrounds 2025 vorgestellt, die die drei wichtigsten Entwicklungsprioritäten des Spiels umreißt: Die Entwicklung spannender neuer Inhalte, die Verbesserung des Live-Service und die Langlebigkeit zu sichern. Dafür will das Unternehmen in diesem Jahr das Spielerlebnis mit neuen Inhalten erweitern, bestehende Systeme für mehr Stabilität verfeinern und ein starkes Fundament legen, um die Zukunftsfähigkeit des Spiels zu gewährleisten.

Langlebigkeit sichern

Um die Langlebigkeit des Spiels zu gewährleisten, investiert PUBG in neue Systeme und Technologien, welche die Zukunft des Spiels bestimmen werden. Ende 2025 wird PUBG auf die Konsolen der aktuellen Generation umgestellt, was signifikante Verbesserungen in Bezug auf Leistung, FPS, Kartenladegeschwindigkeit und allgemeine grafische Qualität mit sich bringt. Diese Umstellung wird PUBG für moderne Hardware optimieren, langjährige Einschränkungen beseitigen und das Gesamterlebnis für Konsolenspieler verbessern.

Das Spiel bereitet sich außerdem auf die Einführung von Unreal Engine 5 vor, welche die grafische Wiedergabetreue verbessert und eine besser skalierbare Entwicklungsumgebung schafft, damit PUBG auch in den kommenden Jahren visuell überzeugend und technisch anpassungsfähig bleibt.

Darüber hinaus wird der Start des PUBG UGC Project (User-Generated Content) es den Spielenden ermöglichen, ihre eigenen Spieleerfahrungen zu erstellen und zu teilen, beginnend mit einem neuen TDM-ähnlichen Modus in Custom Matches. Diese Initiative soll den Fans mehr kreative Freiheit geben und die Möglichkeiten der Interaktion mit dem Spiel erweitern.

Verbesserung des Live-Services

KRAFTON konzentriert sich darauf, ein einheitlicheres Erlebnis für normale Matches, Ranglistenspiele und Esports zu schaffen. Durch die Integration von Schlüsselelementen aus den normalen Matches in die Ranglistenspiele wird die Kluft zwischen den beiden Spielmodi verringert, was einen reibungsloseren Übergang für Spielenden ermöglicht, die ihre Fähigkeiten in einer wettbewerbsintensiveren Umgebung testen möchten.

Um den Fortschritt im Spiel weiter zu verbessern, ist für Juni eine Überarbeitung der Ränge geplant, die den Rangaufstieg noch interessanter und sinnvoller gestalten soll.

Das Gunplay hat weiterhin oberste Priorität und im Laufe des Jahres sind regelmäßige Balance-Updates geplant. Alle zwei Monate werden Balance-Patches wichtige Anpassungen an der Waffen-Meta vorgenommen, um ein dynamisches und sich weiterentwickelndes Kampferlebnis zu gewährleisten. Zusätzlich wird ein jährliches, groß angelegtes Rebalancing eingeführt, um die Waffennutzung zu ändern und verschiedene Spielstile zu fördern.

Neben diesen Änderungen werden auch wenig genutzte Waffen wie SRs, LMGs und Handfeuerwaffen Verbesserungen erhalten. Neue Waffen und Aufsätze befinden sich ebenfalls in der Entwicklung, um das Arsenal der Spieler zu erweitern.

Das KI-System von PUBG wird grundlegend umgestaltet, sodass sich die Bots realistischer und strategischer verhalten. Die KI-Gegner reagieren auf die schrumpfende Zone, gehen effektiver in Deckung und setzen Rauchgranaten ein, um die Sicht in Kampfsituationen zu beeinträchtigen.

Diese Verbesserungen sollen dafür sorgen, dass sich die KI-Begegnungen natürlicher anfühlen, während gleichzeitig ein faires und fesselndes Erlebnis für alle gewährleistet wird.

Entwicklung neuer Inhalte

Für Ende des Jahres ist ein großes Welt-Update geplant, bei dem bestehende Karten umgestaltet werden, um neue Spielerlebnisse zu schaffen und gleichzeitig die Essenz dessen zu erhalten, was die Fans lieben.

Anstatt eine völlig neue Karte einzuführen, wird KRAFTON alte Favoriten umgestalten, um neue Herausforderungen und strategische Möglichkeiten zu bieten. Außerdem wird das Feature „Zerstörbares Terrain“ in Taego, Miramar und Erangel eingeführt.

Neben den Karten-Updates erweitert PUBG sein Arsenal mit neuen Fahrzeugen, Gegenständen und Gameplay-Features. Fans werden Zugang zu einem Tarnnetz haben, um Fahrzeuge zu verstecken und ihre strategischen Optionen zu verbessern. Die Benutzeroberfläche der Flare Gun und die Match-Logs werden ebenfalls verbessert, um ein klareres Feedback während des Kampfes zu geben.

Eine neue taktische Ebene wird mit der Einführung von explosiven Gastanks erreicht, die bei der Detonation Rauch freisetzen. Um die Immersion zu erhöhen, wird eine Tier-KI hinzugefügt, die die in-game Natur bereichert.

Außerdem wird das Spiel eine Erweiterung der Arcade-Modi und kollaborativen Inhalte erhalten. POBG (PLAYEROMNOM’S BATTLEGROUNDS) wird mit neuen Stages zurückkehren, während Project Cyclops, ein Roguelike-Modus, der auf dem POBG Framework aufbaut, derzeit in Entwicklung ist. Zusätzliche Inhaltserweiterungen wie SLB: Miramar sind ebenfalls in Arbeit.

Neue Partnerschaften mit Premium-Automobilmarken und Künstlern werden PUBGs Kooperationen weiter abwechslungsreich gestalten und dem Spiel exklusive Inhalte hinzufügen. Die Einführung des Contender Systems, eines High-End-Charaktersystems, das die Individualität und die Immersion der Spieler verbessern soll, wird das PUBG-Erlebnis um eine weitere Ebene der Gestaltungsmöglichkeiten bereichern.

Verstärkte Anti-Cheat-Maßnahmen

KRAFTON verstärkt sein Engagement für die Aufrechterhaltung eines fairen und wettbewerbsorientierten Umfelds durch die Einführung verstärkter Anti-Cheat-Maßnahmen. Es werden neue Erkennungs- und Verteidigungstechnologien entwickelt, um den immer raffinierteren Cheat-Taktiken zu begegnen.

Das Team zieht außerdem Möglichkeiten in Erwägung, die Schutzfunktionen des Windows-Betriebssystems zu nutzen, um zusätzliche Sicherheitsebenen gegen Schadsoftware zu schaffen.

Machine Learning Modelle werden aktiv eingesetzt werden, um unerlaubte Softwareverwendung in Echtzeit zu erkennen und zu bekämpfen, wodurch PUBG in der Lage ist, Cheater effektiver zu identifizieren und zu sperren.

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen sind ebenfalls in der Entwicklung, um Accounts besser zu schützen und das Risiko von Diebstahl und unfairen Spielpraktiken zu verringern.

Weitere Details zur Roadmap von PUBG: Battlegrounds 2025 gibt es auch hier.