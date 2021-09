PUBG: Battlegrounds: Update 13.2 führt neuen Überlebendenpass und Spielmodus ein

Das neueste Update für PUBG: Battlegrounds von KRAFTON, Inc. erscheint am 8. September für PC und am 16. September für Konsolen. Es führt den neuesten Überlebendenpass des Spiels ein: CRAZY NIGHT.

Der Patch fügt außerdem die bei den Fans beliebte P90 SMG-Waffe zu den Versorgungspaketen hinzu und führt ein neues Fahrzeug, ein neues Gameplay-System, eine neue Waffe und neue Wetteroptionen für die in Südkorea angesiedelte Karte Taego ein.

Hier die vollständige Übersicht über Update 13.2:

Überlebendenpass – CRAZY NIGHT: PUBG Studios hat weitere Änderungen am Überlebendenpass vorgenommen und die Dauer von sechs auf acht Wochen verlängert. Vom 8. September bis zum 3. November können Spieler innerhalb von 50 Leveln eine Vielzahl von Belohnungen verdienen – einschließlich eines Schmuggelware-Coupons, eines Namensschilds und eines Sprays.

PUBG Studios hat weitere Änderungen am Überlebendenpass vorgenommen und die Dauer von sechs auf acht Wochen verlängert. Vom 8. September bis zum 3. November können Spieler innerhalb von 50 Leveln eine Vielzahl von Belohnungen verdienen – einschließlich eines Schmuggelware-Coupons, eines Namensschilds und eines Sprays. Neue Waffe – P90 SMG: Ab Update 13.2 wird die von Fans gewünschte P90 SMG über Versorgungspakete auf allen Karten verfügbar sein. Die P90 ist die erste SMG in Versorgungspaketen seit der originalen Tommy Gun und wird mit ihrer eigenen, speziellen 5,7-mm-Hochleistungsmunition geliefert, die sie bei Kämpfen auf große Distanz effektiv macht.

Die beliebte 8×8-Karte mit Südkorea als Schauplatz wird eine Reihe von Anpassungen erhalten, unter anderem: Einführung des Casual-Modus: Für Spieler, die neu in PUBG sind oder die sich in einer weniger angespannten Umgebung aufwärmen wollen, wird mit 13.2 der „Casual-Modus“ eingeführt. Spieler können bis zu drei Matches am Tag im Casual-Modus alleine oder mit einem Team bestreiten und dabei XP-Belohnungen, BP-Belohnungen, Pass-Missionen, Event-Missionen und mehr verdienen. Der Casual-Modus wird nur auf Erangel verfügbar sein.

Weitere Informationen zu Update 13.2 gibt es in den vollständigen Patch Notes hier. Update 13.2 wird am 8. September für PC und am 16. September für Konsolen veröffentlicht. Spieler, die bereits jetzt Update 13.2 ausprobieren möchten, können dies ab heute auf dem PC-Testserver tun.