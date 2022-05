PUBG: Battlegrounds: Update 17.2 führt 1v1-Arena in den Trainingsmodus ein

Update 17.2 führt die 1v1-Arena von PUBG: Battlegrounds in den Trainingsmodus ein.

Mit dem Update 17.2 für PUBG: Battlegrounds von KRAFTON, Inc., das am 11. Mai für PC und am 19. Mai für Konsolen erscheint, können die Spieler mit der neuen 1v1-Arena im Trainingsmodus endlich zeigen, wer der Beste im Team ist.

Zusätzlich zu diesen Änderungen finden die Spieler Anpassungen des Spektivs sowie Balance-Updates an den 5,56 mm Selbstladergewehr mit Zielfernrohr (DMR) und dem Mörser.

Unten findet sich ein Überblick über Update 17.2. Weitere Informationen gibt es in den vollständigen Patchnotizen hier. Spieler, die die neuen Inhalte ausprobieren möchten, können dies heute auf dem PC-Testserver machen.

1v1-Arena im Trainingsmodus: Die 1v1-Arena wurde fertiggestellt und ist nun im Trainingsmodus verfügbar, um alle Arten von Kampftraining in einer spannenden 1v1-Umgebung zu ermöglichen. Spieler können 1v1-Runden mit einem gegnerischen Spieler bestreiten oder intensive Kämpfe beobachten und herausfinden, wer wirklich der Beste im Team ist.

Spektiv-Update: Die letzten Patch Notes haben angedeutet, dass es bald einige große und kleine Änderungen am Spektiv geben wird. Das Zielfernrohr und seine automatischen Funktionen zum Markieren und Verfolgen von Gegnern sind weiterhin übermäßig stark und bereiten den Spielern mehr Stress als Freude. Aus diesem Grund wurde die Aufspürreichweite von Gegnern von 1000 m auf 600 m reduziert und die weiße passive Markierung erscheint im ADS-Modus nicht mehr automatisch. Die vollständige Aufschlüsselung der Änderungen am Spektiv findet sich in den Patch Notes.

Waffen-Balance: Update 17.2 führt Änderungen an den 5.56 mm DMRs ein – insbesondere an der MK12 und der Mini14. Nach der Schadensanpassung empfanden die Spieler die Handhabung der MK12 weiterhin als schwierig. Daher wurde die Rückstoßerholung verbessert, um sie an die Stabilität der Mini14 anzupassen. Der Schaden der Mini14 wurde außerdem von 47 auf 48 erhöht. Nach der Einführung des nur in Taego verfügbaren Mörsers hat das Team wertvolles Spieler-Feedback gesammelt und beschlossen, Änderungen vorzunehmen, um das verborgene Potenzial der Waffe freizusetzen. Der Mörser kann nun auf jedem Terrain eingesetzt werden, außer im Wasser und wenn der Einsatzwinkel nicht gesichert ist. Die Waffe wird zusätzlich auf allen Karten außer Haven in normalen Matches verfügbar sein und nimmt jetzt den Inventar-Slot ein.