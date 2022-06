PUBG: Battlegrounds: Update 18.1 enthüllt

Wenn das neueste Update für PUBG: Battlegrounds von KRAFTON, Inc. am 8. Juni für PC und am 16. Juni für Konsolen erscheint, können Spieler in die neue Ranglistensaison einsteigen, mehr Heilgegenstände in Erangel und Miramar finden und die ursprüngliche Sanhok-Karte im Team-Deathmatch-Modus (TDM) genießen.

Unten findet sich ein Überblick über Update 18.1. Weitere Informationen gibt es in den vollständigen Patch Notes hier. Spieler, die die neuen Inhalte ausprobieren möchten, können dies heute auf dem PC-Testserver tun.

Ranglisten – Saison 18: Die Ranglistensaison 17 geht auf die Zielgerade und die Spieler sollten daran denken, sich ihre Belohnungen auf der Grundlage ihres letzten Ranges in Saison 17 zu holen, da Update 18.1 eine neue Ranglistensaison für die Spieler mit sich bringt. Mit dem Start der neuen Rangliste wird Squad – FPP in den Regionen NA und EU nicht mehr auf der Konsolenrangliste verfügbar sein, da die Warteschlange nicht genügend Spieler hat, um sie aufrechtzuerhalten.

Balancierung der Gegenstandsspawns: Nach Feedback-Berichten über schwer zu findende Heilgegenstände in den normalen Matches von Erangel und Miramar hat das Team festgestellt, dass die Spawn-Rate von Heilgegenständen in den normalen Matches von Erangel aufgrund der höheren Spawn-Raten von Waffen und Anhängseln leicht gesunken ist. In den normalen Matches in Miramar gab es keinen Rückgang der Spawnrate von Heilgegenständen, aber die Spieldynamik wurde deutlich aggressiver aufgrund der höheren Wahrscheinlichkeit Waffen und Aufsätze zu finden, wodurch die Nachfrage nach Heilgegenständen natürlich stieg. Um diesen Änderungen gerecht zu werden, erhöht man die Gesamtmenge an Gegenständen und die Spawn-Raten, wenn das Update 18.1 live geht. Die vollständige Aufschlüsselung der Änderungen am zum Spawnen von Gegenständen findet sich in den Patch Notes.

Die ursprüngliche Sanhok-Karte kehrt zu TDM zurück: Die ursprüngliche Sanhok-Karte ist zurück in der Rotation für TDM, zusammen mit aktualisierten Kartenauswahlquoten für das Update 18.1. Die Kartenauswahlquoten und Orte sind wie folgt: Kartenauswahlquoten – Taego: 40%, Sanhok: 20%, Erangel: 16%, Vikendi: 16%, Miramar: 8% Karten – Taego: Palast / Feld / Berg / Werft / Markt, Sanhok: Paradies-Resort / Docks, Erangel: Stalber / Sosnovka, Vikendi: Peshkova / Podvosto, Miramar: Campomilitar

