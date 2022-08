PUBG: Battlegrounds: Update 19.1 auf Xbox-Konsolen eingetroffen

DESTON

NEUE WAFFE: MP9

Die P90 ist eine vollautomatische MP, die Spieler in verschiedensten Situationen bevorzugen. Sie war bisher allerdings nur in Vorratskisten verfügbar und wurde manchmal als etwas unpraktisch angesehen, da sie 5.7-mm-Munition benötigt. Die MP9 spawnt hingegen auf der Karte und setzt auf die beliebte 9-mm-Munition. Sie verfügt zwar über etwas weniger effektive Reichweite, Feuerrate und Schaden als die P90, aber sie ist dennoch eine ausgezeichnete Alternative für Spieler, denen der Spielstil mit der P90 gefällt.

Feuermodi: Einzelschuss und Dauerfeuer

Kann nur das Rotpunktvisier und Holographische Visier verwenden

Munition: 9 mm

Schaden pro Kugel: 31

Kugelgeschwindigkeit: 400

Effektive Reichweite: 100 m

Hohe Schussfolge: 1.000 Schuss/min

Standardaufsätze Eingebauter Laserpointer (nicht abnehmbar) Eingebauter Schalldämpfer (nicht abnehmbar) 30 Kugeln im Standardmagazin

In folgenden Modi verfügbar Exklusiver Welt-Spawn in Deston. Normale Matches, benutzerdefinierte Matches, Sandbox-Modus (PC) Nicht verfügbar in „Benutzerdefiniertes Match – E-Sports-Modus“.



NEUES FAHRZEUG: PILLAR-SECURITY-WAGEN

In jedem Action-Film gibt es eine Highspeed-Verfolgungsjagd mit lauten Sirenen. Mit der Einführung des Pillar-Security-Wagens könnt ihr genau diese Filmszenen nachspielen! Also schaltet das Blaulicht und die lauten Sirenen ein und verfolgt die flüchtenden Gegner! Zusätzlich findet ihr im Kofferraum des Fahrzeugs qualitativ hochwertige Ausrüstung. Wenn ihr also einen Pillar-Security-Wagen seht, hüpft rein!

HP: 900

Maximalgeschwindigkeit: 130 km/h (135 km/h mit Boost)

Benzintank: 1.000

Kapazität: 4 Spieler

Mit einem funktionierenden Blaulicht (Funk-Taste) und einer Sirene (Hupen-Taste) ausgestattet, die der Spieler ein-/ausschalten kann

In folgenden Modi verfügbar Exklusiver Welt-Spawn in Deston. Normale Matches, benutzerdefinierte Matches, Sandbox-Modus (PC) Nicht verfügbar in „Benutzerdefiniertes Match – E-Sports-Modus“.



NEUE TAKTISCHE AUSRÜSTUNG: BLAUER-CHIP-DETEKTOR

Es gibt keinen Grund mehr, eure Nackenmuskeln zu strapazieren, während ihr euch nach Gegnern umseht! Mit dem BLAUER-CHIP-DETEKTOR könnt ihr das Gebiet jederzeit automatisch absuchen.

Holt euch einen Blauer-Chip-Detektor und drückt die entsprechende Taste, um den Bildschirm aufzurufen. Der Bildschirm wird alle 5 Sekunden aktualisiert, unabhängig davon, ob du auf den Bildschirm schaust oder nicht. Der Blauer-Chip-Detektor piepst, sobald der Bildschirm aktualisiert wird. Nur der Träger kann das Geräusch hören. Bei jeder Bildschirmaktualisierung wird ein Umkreis von 100 m um den Nutzer nach Gegnern abgescannt und es werden bis zu 12 der nächsten Gegner als Punkte dargestellt. Der Blauer-Chip-Detektor macht ein anderes Piepsgeräusch, wenn nach einer Bildschirmaktualisierung mindestens ein neuer Gegner entdeckt wurde. Nur der Träger kann das Geräusch hören. Die Gegnerpunkte werden 1 Sekunde lang am Bildschirm angezeigt. Sollte sich ein Gegner deutlich über oder unter eurer Position befinden, wird zusätzlich zum Gegnerpunkt ein V-Symbol angezeigt, um den Höhenunterschied darzustellen. Entdeckte Gegner werden nicht in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt. Die Punkte bleiben an derselben Position, auch wenn sich der Gegner bewegt.



Der Blauer-Chip-Detektor belegt den Primärwaffenplatz.

Es können keine Ping-Markierungen gesetzt werden, während ihr auf den Bildschirm des Blauer-Chip-Detektors schaut (ADS).

Schlüssel

AKTION PC KONSOLE (XBOX & STADIA / PLAYSTATION®) Bildschirm des Blauer-Chip-Detektors anzeigen Rechtsklick LT / L2

In folgenden Modi verfügbar Exklusiver Welt-Spawn in Deston. Normale Matches, benutzerdefinierte Matches, Sandbox-Modus (PC) Nicht verfügbar in „Benutzerdefiniertes Match – E-Sports-Modus“.



NEUE FUNKTION: GEFALTETER SCHILD

Wir wissen, dass es nervig sein kann, wenn man auf Gegner trifft und keine vernünftige Deckung findet. Es fühlt sich nicht besonders gut an, in so einer Situation zu sterben. Um diese Situation deutlich zu verbessern, möchten wir euch den Gefalteten Schild vorstellen. Er ist leicht, einfach zu installieren und bietet schnell Deckung! Mit dem Gefalteten Schild seid ihr gut geschützt!

Gewicht: 40

HP: 1.500 Mit Granaten einfacher zu zerstören.

Das Erscheinungsbild ändert sich je nach Haltbarkeitswert. Es gibt drei verschiedene Phasen. 70 % oder darüber 30 % oder darüber Unter 30 %

Inventar und Verwendung Kann im Spielerinventar abgelegt werden. Kann direkt aus dem Inventar verwendet werden.

Installation Kann nicht auf der Wasseroberfläche installiert werden. Kann nach der Installation nicht wieder zusammengefaltet werden. Die Installation kann abgebrochen werden. Sobald der Schild installiert wurde, wird er aus dem Inventar entfernt, unabhängig davon, ob der Gegenstand erfolgreich installiert wurde oder nicht.

In folgenden Modi verfügbar Welt-Spawn auf jeder Karte. Normale Matches, benutzerdefinierte Matches, Sandbox-Modus (PC) Nicht verfügbar in „Benutzerdefiniertes Match – E-Sports-Modus“.



WELT

HAVEN: „ASSASSIN’S CREED“-KOLLABORATION

Der zentrale Antagonist aus Assassin’s Creed, Abstergo Industries, hat Haven infiltriert.

Schaut euch die temporäre Anlage auf der Karte und die kollaborativen Skins im Shop an.

Mehr Details zu unserer Kollaboration findet ihr HIER.

SANHOK: BALANCE BEIM SPAWNEN VON GEGENSTÄNDEN

Die Gegenstand-Spawn-Raten und -Zahlen wurden angepasst, um das Plündern auf Sanhok zu verbessern. Die Spawn-Rate von Aufsätzen wie Schäften und Vordergriffen wurde erhöht, da sie auf Sanhok sehr selten waren. Bestimmte DMRs und beliebte Gegenstände kommen nun häufiger vor (aber nicht zu häufig).

Die Gesamtanzahl der gespawnten Gegenstände wurde um 10 % erhöht.

Um frustrierende Tode an beliebten Orten wie Bootcamp, Camp Alpha, Camp Bravo, Camp Charlie, Quarry usw. zu reduzieren, wurde die Anzahl der gespawnten Gegenstände innerhalb dieser Bereiche um 30 % erhöht (nur in diesen Militärgebieten).

Waffen AR: Die Spawn-Rate der M16A4 wurde um ca. 80 % reduziert und die anderen ARs ein wenig erhöht. DMR: Die Spawn-Rate der SLR wurde um ca. 500 % erhöht, die der SKS um ca. 250 % und die der Mk12 und QBU um ca. 150 %. SR: Die Spawn-Rate der M24 wurde um ca. 250 % erhöht. LMG: Die Spawn-Rate der M249 wurde um ca. 375 % erhöht. Handfeuerwaffen: Die Spawn-Rate der M79 wurde um ca. 180 % erhöht, andere Handfeuerwaffen spawnen seltener. Nahkampfwaffen: Die Spawn-Rate der Pfanne wurde um ca. 240 % erhöht, andere Nahkampfwaffen spawnen seltener.

Aufsätze Die Spawn-Rate des Vordergriffs wurde um ca. 160 % erhöht. Die Spawn-Rate von AR-Schäften wurde um ca. 425 % erhöht und die von Wangenpolstern um ca. 145 %. Die Spawn-Rate von Armbrüsten, Armbrustmunition und Armbrustaufsätzen wurde um ca. 50 % reduziert. Die Spawn-Rate von MP-Magazinen und -Mündungsaufsätzen wurde um ca. 70 % reduziert, die Spawn-Rate von AR- und DMR- Magazinen und -Mündungsaufsätzen erhöht. Die Spawn-Rate von 3-fach-Zielfernrohren wurde um ca. 200 % erhöht und die von 4-fach-Zielfernrohren um ca. 150 %.

Ausrüstung Lv. 1 Rüstung um ca. 85 % reduziert, Lv. 2 Rüstung um ca. 180 % erhöht Lv. 1 Rucksäcke um ca. 70 % reduziert, Lv. 2 Rucksäcke um ca. 150 % erhöht, Lv. 3 Rucksäcke um ca. 200 % erhöht Lv. 1 Helme um ca. 90 % reduziert, Lv. 2 Helme um ca. 170 % erhöht

Verbrauchsgegenstände Die Spawn-Rate von Adrenalin, Energy Drinks und Medikits wurde um ca. 130 % erhöht, die der Sanitätsausrüstung um ca. 170 %



BOT

Die Bewegungsprobleme von Bots von Wasser auf Land wurden verbessert. Dadurch konnten ihre Kampffähigkeiten verbessert und ihre sinnlosen Tode reduziert werden.

RANGLISTE – SAISON 19

Neue Ranglistensaison, neue Herausforderung. Könnte ihr euer Können unter Beweis stellen und an der Spitze bleiben?

BELOHNUNGEN FÜR SAISON 18

Unterhalb seht ihr die Belohnungen, die ihr basierend auf eurer finalen Gruppe der vorherigen Ranglistensaison erhalten habt.

GRUPPE BELOHNUNGEN FÜR SAISON 18 Bronze PUBG-ID-Bronze-Emblem Silber PUBG-ID-Silber-Emblem Gold PUBG-ID-Gold-Emblem Ranglisten-Fallschirm-Skin Platin Animiertes PUBG-ID-Platin-Emblem Ranglisten-Fallschirm-Skin Platin-Medaille Diamant Animiertes PUBG-ID-Diamant-Emblem Ranglisten-Fallschirm-Skin Diamant-Medaille Meister Animiertes PUBG-ID-Meister-Emblem Animierte Meister-Namensplakette Ranglisten-Fallschirm-Skin Meister-Medaille Top 500 Bonusbelohnungen für die Top-500-Spieler: Animiertes PUBG-ID-Top-500-EmblemAnimierte Top-500-Namensplakette

Der Fallschirm-Skin und die Medaillen sind permanente Belohnungen.

Die restlichen Belohnungen, die verdient werden können, sind nur für die Dauer einer einzigen Ranglistensaison verfügbar.

Die Belohnungen findet ihr zu Beginn von Saison 19 in eurem Inventar.

Sobald Saison 19 zu Ende ist und die Serverwartung beginnt, werden sämtliche Belohnungen abgesehen vom Fallschirm-Skin wieder aus eurem Inventar entfernt.

TUTORIAL

GRUNDLAGENTRAINING

Die Lokalisierung wurde verbessert, um das Grundlagentraining für Spieler zu erleichtern, die neu bei PUBG BATTLEGROUNDS sind.

KI-TRAININGSMATCH

Balance-Updates Die Fahrzeug- und Gegenstands-Spawns im KI-Trainingsmatch wurden erhöht (ausgenommen Taktische Ausrüstung). Es ist nun einfach für neue „PUBG: BATTLEGROUNDS“-Spieler, Fahrzeuge und Gegenstände zu finden. Der Schaden der blauen Zone ab der fünften Phase wurde reduziert.

Fahrzeugstandort-Markierung Es wurde eine Markierung auf der Karte und Minikarte hinzugefügt, um neuen „PUBG: BATTLEGROUNDS“-Spielern das Finden von Fahrzeugen zu erleichtern.

Anleitungsverbesserungen Neue „PUBG: BATTLEGROUNDS“-Spieler erhalten jetzt beim Start eines KI-Trainingsmatches eine Anleitung. Wir hoffen, dass wir dadurch die Überlebensrate und das allgemeine Spielverständnis verbessern können.



FEUERMODUS-EINSTELLUNGEN

Es wurde eine Feuermodus-Option für die O12 hinzugefügt. Der ausgewählte Feuermodus wird aktiviert, sobald die O12 aufgehoben wird.



LOBBY

NEUES SYSTEM: LOBBY-ANPASSUNG

Verwendet die neue Lobby-Seite, die im Anpassen-Menü hinzugefügt wurde, um eure Lobby mit euren Lieblings-Fahrzeug- und Waffen-Skins anzupassen.

Auf der Seite Anpassen – Lobby, könnt ihr … Euren Lobby-Hintergrund ändern. Waffen- und Fahrzeug-Skins in eurem Besitz anzeigen lassen, indem ihr eure Favoriten auswählt. Bis zu 6 Waffen und 1 Fahrzeug anzeigen lassen. Waffenaufsätze sind dabei nicht enthalten.

Eure Gruppemitglieder sehen die angepasste Lobby des Anführers. Ihr könnte eure Lobby nicht anpassen, während ihr euch in einer Gruppe befindet.

Die Lobbys für normale Matches und Ranglistenmatches wurde zu einer Lobby vereint, um bei der Anpassung konsistent zu bleiben.

Die Funktion „Anpassen – Lobby“ steht nur NUTZERN MIT PLUS-STATUS zur Verfügung. Wertet euer Konto auf Plus auf und schaltet noch mehr solcher Funktionen frei! ※ Plus-Status: Ein Konto, das für $12.99 USD vom Standardkonto aufgewertet werden kann, um Funktionen wie Ranglistenmatches, Erstellen von benutzerdefinierten Matches, Verdienen von zusätzlichen Überlebensmeisterschaft-XP und vieles mehr freizuschalten. Plus-Nutzer erhalten automatisch einen neuen Gegenstand für die Überlebenden-Basis, mit dem die Lobby-Anpassung freigeschaltet wird. Ihr erfahrt über eine Benachrichtigung, wenn ihr den Gegenstand erhalten habt.

zur Verfügung. Wertet euer Konto auf Plus auf und schaltet noch mehr solcher Funktionen frei! Bestimmte Waffen-/Fahrzeug-Skins können aufgrund ihrer Größe eventuell nicht angezeigt werden.

RANGLISTENMODUS

Es wurden diverse Modifikationen an den Posen der einzelnen Gruppenmitglieder vorgenommen, wenn sie auf „Bereit“ gehen.

Emotes sind jetzt auch in diesen Posen nutzbar.

WERKSTATT

Es wurden neue Entwürfe in den Truhen hinzugefügt, die im Shop verfügbar sind. Die neuen herstellbaren Skins könnt ihr euch in der Übersicht-Seite der Werkstatt ansehen.

WAFFENMEISTERSCHAFT

Im Zuge der Einführung der neuen MP9 könnt ihr euch die neue Waffe jetzt auch in der Waffenmeisterschaft ansehen.

Die MP9 befindet sich im Tab Karriere – Waffen. Karriere – Übersichts-Tab – Letzter Waffen-Kill Match-Verlauf – Match-Bericht – Waffen-Tab (Nur PC) „Letztes Match“-Benachrichtigung



ÜBERLEBENSMEISTERSCHAFT

Mit dem neuen Pillar-Auto kann das Fahrzeug nun auch als Ursache für Kills und DBNO im Zusammenfassungs-Tab des Match-Berichts auftauchen.

ANPASSEN

Die MP9 wurde einer neuen Waffenkategorie hinzugefügt.

EMOTE

Mit dem neuen Update könnt ihr mithilfe von Emotes mit Spielern außerhalb eures Squads interagieren. Wie wär’s mit einer neuen Freundschaft?

Team-Emote ansehen Ihr könnt jetzt Spielern von anderen Teams bei der Verwendung eines Team-Emotes zusehen. Team-Emote ansehen ist eine Funktion, die nur für Team-Emotes gilt, die unendlich oft abgespielt werden. Dadurch könnt ihr indirekt an den Emotes von Spielern anderer Teams teilnehmen. Beim Zusehen könnt ihr die Emote-Musik hören und dabei einfache Bewegungen machen. Um anderen Teamspielern zuzusehen, schaut einen Spieler eines anderen Teams an und drückt die Interaktionstaste. Bis zu 10 Spieler können sich das Emote eines Spielers ansehen.

Verwendet Emotes mit euren Squad-Kollegen Team-Emotes können jetzt in BENUTZERDEFINIERTEN MATCHES mit bis zu 10 Spielern ausgeführt werden (zuvor 4). Team-Emotes mit einer Wartezeit und denselben Start- und Endpunkten zwischen Spielern sind jedoch nicht verfügbar.



SPIELQUALITÄT

Der Kartenname und das Bild von Deston wurden zur Rich Presence (Spielstatus) in Steam-, Discord- und Xbox-Profilen hinzugefügt.

(PC) SANDBOX-MODUS

Ihr könnt jetzt bis zu 360 Minuten pro Sitzung spielen.

Es wurde eine Funktion zur Kontrolle der blauen Zone hinzugefügt.

BUG FIXES

WELT