PUBG: Battlegrounds: Update 22.2 startet Feier zum 6. Jahrestag

Das neue Update 22.2 für PUBG: Battlegrounds wurde enthüllt! Es führt die neue Versorgungspaketwaffe FAMAS und Balance-Anpassungen an Waffen wie der AUG, M16AF, Mk47 Mutant sowie P90 ein.

Außerdem feiert PUBG: Battlegrounds in diesem Monat sein sechsjähriges Bestehen, sodass die Spieler ab dem 14. März für PC und ab dem 23. März für Konsolen auf Erangel, Miramar und Sanhok thematisch gestaltete Plakatwände und andere dekorative Gegenstände finden. Dies sind nur einige der Highlights von Update 22.2. Einen tieferen Einblick bieten die Patch Notes.

Apropos sechsjähriges Jubiläum von PUBG: Battlegrounds: Das Update gibt diesen Monat noch mehr Grund zum Feiern. Zum Auftakt der Feierlichkeiten kündigt PUBG nämlich die Zusammenarbeit mit dem gefeierten Spielzeugdesigner und Street-Art-Muralisten Tristan Eaton an, der eine wunderschöne Reihe von Plakaten im Spiel entworfen hat, die Spieler bestaunen können, wenn sie in Erangel, Miramar oder Sanhok unterwegs sind. Tristans unglaubliche Kreationen sind eine Hommage an all die treuen Spieler, die vor sechs Jahren zum ersten Mal nach Erangel kamen, und an alle, die sich seitdem angeschlossen haben.

Darüber hinaus veranstaltet PUBG: Battlegrounds bis zum 23. März ein spezielles Nachrichten-Event zum 6. Jahrestag, bei dem Spieler Fragen und Wünsche an das PUBG: Battlegrounds-Team richten können, um ihnen alles Gute zum sechsten Jubiläum zu wünschen. Unter allen Einsendern werden 100 zufällige Gewinner ausgewählt, die besondere Gegenstände zum 6. Jahrestag erbeuten können, darunter Metallposter, Postkarten und Aufkleber. Unter diesem Link können Spieler die Teilnahmebedingungen für die Verlosung einsehen.

Der bei der Community beliebte Modus „Intense Battle Royale“ ist bis zum 31. März auf PC und Konsolen zurück. Für alle, die es in diesem Jahr verpasst haben: Intense Battle Royale ist ein rasanter Mini-Battle-Royale-LABS-Modus, der alle wesentlichen Faktoren des traditionellen Battle-Royale-Systems beibehält. Dabei werden mehrere Faktoren vereinfacht, um die Spielzeit um einiges zu verkürzen – Plündern, Reisen über große Entfernungen, Anzahl der Gegner und mehr. Diese Änderungen ermöglichen es den Spielern, sich mehr auf die für den Battle-Royale-Modus charakteristische Intensität des späten Spiels zu konzentrieren, da diese Faktoren minimiert wurden.

Der März ist bei PUBG: Battlegrounds also vollgepackt mit spannenden Updates, wobei dies erst der Anfang ist: Bald folgen weitere Informationen zum kompletten Programm des 6. Jubiläums.