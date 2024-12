PUBG: Battlegrounds: Update 33.1 und Sanhok wird zerstörbar

KRAFTON, Inc. hat das Update 33.1 für PUBG: Battlegrounds veröffentlicht, das Sanhok zur neuesten Karte mit vollständig zerstörbaren Umgebungen macht und dem Gameplay eine neue Strategieebene hinzufügt.

Das Update ist ab sofort für PC und ab dem 12. Dezember für Konsolen erhältlich und läutet die Weihnachtszeit mit winterlichen Missionen und Belohnungen für den Survivor Pass: Let It Snow ein. Die vollständigen Patchnotizen und detaillierte Informationen gibt es hier.

PUBG: Battlegrounds – Update 33.1



Sanhok wird zerstörbar: In Fortsetzung der in Rondo eingeführten Zerstörbarkeit wird auch Sanhok zu einer demolier fähigen Karte ausgebaut. Die Spieler werden in der Lage sein, Gebäude, Strukturen und Objekte mit Sprengstoff zu zertrümmern, was eine neue Gameplay-Dynamik und eine neue Intensität im Kampf in einer realistischeren Umgebung mit sich bringt.

Zum ersten Mal wird auch die Rote Zone zu einer zerstörerischen Kraft. Explosionen in der Roten Zone können nun Gelände und Strukturen einreißen, was die Intensität des Schlachtfelds erhöht.

Survivor-Pass: Let It Snow: Der winterliche Survivor Pass: Let It Snow feiert die Saison mit festlichen Missionen und Belohnungen.

Gleichsprachige Teams: Eine gefragte Funktion wird neu im normalen Spiel für PC-Spieler eingeführt, die jetzt entsprechend ihrer Sprachpräferenz gepaart werden können, um eine bessere Kommunikation in den Matches zu gewährleisten.

Verbesserungen des Gunplays: Nach einer Reihe von Gunplay-Anpassungen im Laufe des Jahres, sind diese mit einer Überarbeitung der SMGs durch die Entwickler beendet. Die Waffen erhalten so eine erhebliche Verbesserung der Genauigkeit, was sie im Nahkampf und in Eins-gegen-Eins-Begegnungen effektiver machen wird.

Ranglisten-Saison 33: Die neueste Saison bietet kompetitiven Spielern neue permanente Belohnungen wie den FAMAS-Waffenskin und stufenspezifische Boni, wobei die Rangliste nach der Wartung des Live-Service zurückgesetzt wird.

Einen vollständigen Überblick über alle Änderungen ist in den Patch Notes auf der offiziellen Website oder im Patch Report zu finden.