PUBG: Battlegrounds: Update 38.1 zerstört Miramar

Zerstörbares Terrain auf Miramar, Crossover mit Skibidi Toilet und mehr stecken in Update PUBG: Battlegrounds.

Das nächste Update für PUBG: Battlegrounds steht in den Startlöchern. Version 38.1 wird am 15. Oktober für PC und am 23. Oktober für Konsolen verfügbar sein.

Zu den Highlights zählen Balance-Änderungen für die Waffenarten SMG und Panzerfaust sowie eine Überarbeitung des Recall-Systems.

Darüber hinaus ist das Terrain auf der Karte Miramar jetzt zerstörbar. Mit Panzerfaust, C4, Spitzhacke und mehr könnt ihr also Dellen in den Boden hauen.

Das PUBG x Skibidi Toilet Crossover feiert zudem passend zu Halloween seinen neuen Arcade Modus mit Horden voller Gegner auf Mirarmar.

Schaut euch die wichtigsten Neuerungen des Updates im Patch Report Video an und für mehr Details in die Patch Notes auf pubg.com.