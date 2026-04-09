PUBG: Battlegrounds: Update 41.1 enthüllt Xeno Point und Stellar Blade Crossover

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Image: Bluehole

Mit Update 41.1 erweitert PUBG: Battlegrounds sein Gameplay um Xeno Point und neue Crossover-Inhalte.

Mit dem neuen Update 41.1 für PUBG: Battlegrounds führt KRAFTON. einen neuen PvE-Modus ein, der das Spielerlebnis deutlich erweitert. Im Mittelpunkt steht Xeno Point, ein kooperativer Roguelite-Modus, in dem ihr euch einer außerirdischen Bedrohung stellt, die die Karte Miramar übernommen hat.

Der Modus kombiniert bekannte Gameplay-Elemente mit neuen Mechaniken und setzt auf ein kosmisches Horror-Setting. Ihr startet in einem zentralen Hub, durchlauft verschiedene Regionen und stellt euch immer stärkeren Gegnern, bevor ihr im finalen Kampf gegen den Boss, den sogenannten Architect, antretet. Dabei sorgen zufällig generierte Abläufe und Fortschrittssysteme für ein variierendes Spielerlebnis bei jedem Durchlauf.

Unterstützt wird das Gameplay durch neue Blue Chip Skills, die unterschiedliche Spielstile wie Angriff, Verteidigung oder Support ermöglichen. Zusätzlich kommen Superfähigkeiten und eine spezielle Xeno Cannon zum Einsatz, während ein begleitender Event Pass zusätzliche Inhalte freischaltet.

Parallel dazu startet die Xeno Point Streamer Challenge mit einem Gesamtpreisgeld von 100.000 US-Dollar, bei der Creator weltweit antreten können.

Ein weiteres Highlight des Updates ist das Crossover mit Stellar Blade. Dabei wird die Protagonistin EVE über das Contender-System in PUBG integriert und mit verschiedenen Outfits, Emotes, Effekten und kosmetischen Items neu interpretiert. Das Paket umfasst unter anderem ihre ikonischen Looks sowie zusätzliche Anpassungen für Waffen, Ausrüstung und Animationen.

Auch die Zusammenarbeit mit der K-Pop-Gruppe aespa kehrt zurück und bietet erneut zeitlich begrenzte Inhalte wie Outfits, Emote-Pakete und Waffen-Skins. Die Inhalte sind vom 22. bis 30. April verfügbar und erweitern das kosmetische Angebot des Spiels.

Darüber hinaus bringt Update 41.1 weitere Gameplay-Verbesserungen. So wurde zerstörbares Terrain auf Erangel erweitert und ein neuer Level-3-Jammer-Pack hinzugefügt. Zusätzlich eröffnen neue Mechaniken mit Blue Chip Transmittern zusätzliche strategische Möglichkeiten, indem ihr gegnerische Blue Chips nutzen könnt, um Versorgungspakete anzufordern.

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6 Kommentare Added

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  1. Katanameister 383300 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 09.04.2026 - 07:13 Uhr

    Stellar Blade ist sicher ein nettes Crossover, macht das Spiel aber nicht interessanter für mich.

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  2. d4wGkw0n 41500 XP Hooligan Krauler | 09.04.2026 - 09:08 Uhr

    Nie gespielt. Sieht zwar interessant aus, aber deswegen werde ich jetzt nicht damit anfangen.

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