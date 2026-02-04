PUBG: Battlegrounds: Update bringt Frühlingsfest, neue Erangel‑Features und mehr

KRAFTON hat Update 40.1 für PUBG: BATTLEGROUNDS veröffentlicht. Auf dem PC ist der Patch bereits live, die Konsolen folgen am 12. Februar.

Mit dem Update endet die Subzero‑Phase in Erangel, das nun mit mehreren New‑World‑Anpassungen zurückkehrt. Auf der gesamten Karte wurden zerstörbare Gastanks platziert, während geheime Räume neue Beuteoptionen wie das All‑in‑One‑Reparaturkit, Notfall‑Leuchtraketen und Störsender‑Pakete enthalten.

Gleichzeitig wurde die Innenbeleuchtung vieler Gebäude überarbeitet, um Gefechte übersichtlicher zu machen.

Parallel dazu startet das Frühlingsfest 2026, das sich um vier experimentelle Überlebende dreht, die als Transcendents auftreten. Das Event bringt einen neuen Crafter Pass, progressive Waffen‑Skins, Chromas und weitere Crafting‑Items ins Spiel.

Eine thematisch passende Custom‑Lobby lässt sich über eine Sammelmission freischalten und begleitet die Rückkehr des jährlichen Winter‑Abschlusses.

Auch die Benutzeroberfläche wurde an mehreren Stellen überarbeitet, um Kämpfe klarer lesbar zu machen. Wurfwaffen werden im Inventar deutlicher dargestellt, Trupp‑Statusanzeigen wurden überarbeitet und die Minikarte zeigt die Blaue Zone nun prägnanter an, was die Teamkoordination erleichtern soll.

Mit Update 40.1 startet außerdem die neue PUBG Bridge‑Website. Dort können Spieler 2D‑Wiederholungen direkt im Browser ansehen, Match‑Verläufe prüfen und plattformübergreifend Replays abrufen – vorausgesetzt, die eigene KRAFTON‑ID ist verknüpft. Damit wird die Analyse des eigenen Gameplays deutlich einfacher und unabhängig vom Spielclient möglich.