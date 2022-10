PUBG: Battlegrounds: Vorschau-Video zu Update 20.1

Welche Änderungen und Anpassungen es in PUBG: Battlegrounds mit Update 20.1 geben wird, verrät der neuste Patch Report.

Krafton hat Details zum nächsten Update für PUBG: Battlegrounds auf Konsolen und PC offengelegt.

Update 20.1 wird Anpassungen bei allen Griffen im Spiel vornehmen sowie beim Gameplay aus dem Fahrzeug heraus. Letzteres war ein wenig zu stark.

Auf den Waffen M16A4 und MK47 Mutant können nach dem Update auch 8X- und 15X-Zielfernrohre angebracht werden. Für das 4X-Zielfernrohr wird es zudem drei Fadenkreuze geben.

Zu den weiteren Änderungen am Battle-Royale-Shooter zählt eine Abschwächung des Störsender-Rucksacks. Künftig wird er ca. 27 % mehr Schaden durch die blaue Zone erleiden.

Auf der Karte Deston passt der Entwickler auch die Sichere Zone etwas an. So wird die Radiusrate von Phase 1 um 30 % vergrößert, in Phase 2 um 15 %.

Die wichtigen Inhalte des Updates gibt es im Patch Report-Video. Die kompletten Patch Notes findet ihr auf pubg.com.

Für PC erscheint das Update am 12. Oktober. Spieler auf Konsolen mit dem 20. Oktober rund eine Woche später.