PUBG: Battlegrounds: Wintereinbruch in Erangel

Neuer Frierend-Effekt in der Blauen Zone, bedeutende Umweltveränderungen und erweiterte UGC-Alpha-Tools sind die Highlights des neuesten Updates von PUBG: Battlegrounds.

KRAFTON hat das Update 39.1 für PUBG: BATTLEGROUNDS veröffentlicht, welches die Karte Erangel mit der Einführung von Erangel: Subzero in ein gefrorenes Schlachtfeld verwandelt.

Das Update umfasst umfangreiche Änderungen an der Umgebung, die erweiterte Rückkehr von UGC Alpha und mehrere Anpassungen der Waffenbalance sowie neue Season-Updates.

Der Patch ist jetzt für PC verfügbar und wird in Kürze auch für Konsolen erscheinen. Die Highlights können Spieler im Patch-Report-Video ansehen und alle Details in den Patch Notes nachlesen.

Erangel: Subzero

Ein fehlgeschlagenes Experiment zur Klimakontrolle hat Erangel in eine Eiszeit gestürzt. Die Spieler werden mit zunehmendem Schneefall, neuen visuellen Effekten für kaltes Wetter und einer Blauen Zone mit Frierend-Effekt konfrontiert, was die Spannung und den Schwierigkeitsgrad jedes Spiels erhöht.

Abgestürzte Satelliten, aktualisierte Flugzeuggrafiken und überarbeitete Umgebungselemente lassen die Spieler noch tiefer in die gefrorene Landschaft eintauchen.

Zu den neuen taktischen Optionen gehören die BZ-Granate und der BZ-Granatwerfer, mit denen Spieler lokale Frierend-Effekte innerhalb der Blauen Zone auslösen können.

Subzero wird sich bis zum Update 39.2 weiterentwickeln und Erangel in noch härtere Bedingungen versetzen.

UGC Alpha-Erweiterung

UGC Alpha, die Plattform für benutzergenerierte Inhalte von PUBG, kehrt als permanenter Dienst mit neuen Tools und erweiterten kreativen Optionen zurück. Spieler haben nun Zugriff auf zusätzliche Gebäude, zerstörbare Objekte und neue funktionale Geräte, darunter Rauch-, Beleuchtungs- und KI-Spawn-Tools.

Die Ausrüstungsoptionen wurden ebenfalls erweitert und umfassen nun Gegenstände wie den Ghillie-Anzug, EMT-Ausrüstung, taktisches Gepäck und einen Selbst-AED. Das Update bietet Entwicklern mehr Flexibilität und ermöglicht es Spielern, eine erweiterte Bibliothek mit Beispielinhalten zu erkunden.

Aktualisierungen der Waffenbalance

Update 39.1 führt erneut neue Waffenanpassungen ein:

Reduzierter Rückstoß: M416, SKS, SLR

Erhöhter Rückstoß: AUG, VSS

Die Lautstärke des VSS-Schussgeräuschs wurde erhöht, um das Erkennen von Gegnern im Kampf zu verbessern.

Zusätzliche Inhalte und Systemaktualisierungen

Das Update umfasst außerdem Anpassungen der Care-Pakete für Team Deathmatch (TDM), die Einführung des Recall-Systems für Intense Battle Royale (IBR) sowie den Start einer neuen Ranked Season und eines neuen Survivor-Passes.