PUBG: Black Budget: Neue PUBG-Erfahrung startet in Kürze mit Closed Alpha auf Steam

PUBG: Black Budget bringt neue Spannung auf den PC – Taktik, Nervenkitzel und brutale Survival-Action!

PUBG: Black Budget erweitert das PUBG-Universum um einen neuen taktischen Extraction Shooter, der gezielt auf Spannung, Überlebenskampf und intensives FPP-Gameplay ausgelegt ist.

Der Titel richtet sich an Spieler, die tiefgehende taktische Shootererfahrungen suchen und ein Spiel bevorzugen, das Risiko, Strategie und permanente Anspannung miteinander verbindet.

Mit seinem Fokus auf First-Person-Perspektive und taktischen Entscheidungen etabliert PUBG: Black Budget eine klare Ausrichtung, die besonders Fans von Hardcore-Shootern anspricht und gleichzeitig die wachsende Nachfrage nach Extraction-Games im PC-Markt bedient.

Bei einem Erfolg dürfte eine Konsolenfassung nicht lange auf sich warten lassen.

Der neue Titel bringt ein raues, unberechenbares Setting, in dem ihr wertvolle Ausrüstung sichert, feindliche Trupps ausschaltet und lebend extrahiert.

Dieses Gameplay-Konzept, das bereits bei anderen Top-Shootern für hohe Aufmerksamkeit sorgte, eröffnet PUBG: Black Budget starke Chancen, im PC-Kosmos ein wichtiger Bestandteil moderner Multiplayer-Gaming-Trends zu werden.

Die geschlossene Steam-Alpha für PC findet vom 12. bis 14. Dezember und erneut vom 19. bis 21. Dezember (PST) statt. Das Spiel ist in den Regionen Nordamerika, Europa und Asien testbar.

Besonders hervorzuheben ist der offene Ansatz ohne NDA, sodass Spieler uneingeschränkt Gameplay-Videos, Screenshots und Analysen teilen können. Das sorgt bereits jetzt für hohe Reichweite und steigert die Sichtbarkeit innerhalb der globalen Gaming-Community, einschließlich der wachsenden Spielerschaft, die regelmäßig PUBG-Updates, kommende Shooter-Releases verfolgt.