PUBG Corporation: Unangekündigtes AAA-Spiel nutzt Unreal Engine 5

In seinem Studio in Amsterdam arbeitet PUBG Corporation an einem neuen noch unbekannten Spiel. Wie PlayerIGN in einer Stellenanzeige für den Job eines Technical Art Director bzw. eines Technical Animator entdeckte, wird es sich dabei um ein AAA-Projekt handeln.

Für die Umsetzung wird das Entwicklerstudio auf die aktuelle Unreal Engine 5 zurückgreifen.

Neben diesem neuen Projekt entsteht bei PUBG Corporation noch ein Projekt mit Namen „X1“, welches kürzlich durch den Nvidia Leak entdeckt wurde.

NEW UE5 PUBG game:

PUBG Amsterdam's hiring to build a new AAA Unreal Engine 5 "UNANNOUNCED PROJECT" game.

A PUBG2 project upgrading to UE5 was discussed a few months ago via internal sources.

Also from diff recent leak at Nvidia, we know there's a WIP Krafton game called "X1." pic.twitter.com/oQKuyN3NQ1

— PlayerIGN (@PlayerIGN) September 22, 2021