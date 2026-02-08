Pure Pool Pro: Next-Gen-Billard startet im Frühjahr 2026

Mit einem frischen Feature-Trailer rückt Pure Pool Pro seine wichtigsten Neuerungen ins Licht und bestätigt gleichzeitig den Releasezeitraum für Frühjahr 2026 auf Xbox Series X und S.

Schon der erste Eindruck zeigt, wie stark sich die Simulation gegenüber früheren Ablegern weiterentwickelt hat. Die hauseigene Magma-Engine bildet die Grundlage für eine Präsentation, die sich klar an modernen Next-Gen-Standards orientiert.

Gleich zu Beginn fällt die extrem detailreiche Darstellung der Tische und Kugeln auf.

Reflektionen, Materialien und Lichtverhalten wirken deutlich natürlicher, was dem Spiel eine fast fotorealistische Anmutung verleiht. Parallel dazu wurde die Physik überarbeitet, damit Bewegungen, Effet und Kollisionsverhalten noch präziser ausfallen. Das Ziel ist eine Simulation, die sich authentisch anfühlt und gleichzeitig flüssig bleibt.

Neben der Technik zeigt der Trailer auch einen Blick auf die spielerischen Inhalte. Eine Karriere, verschiedene Wettkampfmodi und Online-Crossplay sollen dafür sorgen, dass ihr euch langfristig messen könnt.

Die Schauplätze reichen von klassischen Hallen bis hin zu atmosphärischen, modernen Locations, die das Spielgeschehen visuell abwechslungsreich einrahmen.

Pure Pool Pro positioniert sich damit als ambitionierteste Umsetzung der Reihe und möchte die Messlatte für digitale Billardsimulationen spürbar anheben. Die Veröffentlichung auf Xbox Series X/S und weitere Plattformen ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen.

Wie gefällt euch das Spiel?