Puzzle Quest: Immortal Edition: Spiel vereint Klassiker & RPG-Puzzle-Erfahrung

Mit Puzzle Quest: Immortal Edition kehrt die beliebte Match-3-RPG-Reihe in einer umfassend erweiterten Fassung zurück.

Ab dem 18. September 2025 könnt ihr auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch in die Welt von Etheria eintauchen. Die Immortal Edition kombiniert das klassische Puzzle Quest-Erlebnis mit allen bisher erschienenen Erweiterungen und ergänzt diese um exklusive neue Inhalte.

Ihr wählt eure Charakterklasse, begebt euch auf Quests, bekämpft Gegner im Match-3-Kampfsystem, erlernt neue Zauber und Fähigkeiten und baut Etheria wieder auf. Die Edition bietet auf unterstützten Plattformen 4K-Grafik, eine brandneue Charakterklasse, über 40 zusätzliche Gegenstände sowie drei integrierte Erweiterungen mit weiteren Quests.

Neben optischen Verbesserungen erwarten euch auch spielerische Optimierungen, die das bekannte Gameplay modernisieren. Puzzle Quest: Immortal Edition wird zum Startpreis von 14,99 Euro erhältlich sein und bietet euch die Möglichkeit, das gesamte Abenteuer der Serie in einer einzigen, vollständigen Version zu erleben.