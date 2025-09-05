Puzzle Quest: Immortal Edition: Spiel vereint Klassiker & RPG-Puzzle-Erfahrung

Mit Puzzle Quest: Immortal Edition kehrt die beliebte Match-3-RPG-Reihe in einer umfassend erweiterten Fassung zurück.
Ab dem 18. September 2025 könnt ihr auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch in die Welt von Etheria eintauchen. Die Immortal Edition kombiniert das klassische Puzzle Quest-Erlebnis mit allen bisher erschienenen Erweiterungen und ergänzt diese um exklusive neue Inhalte.
Ihr wählt eure Charakterklasse, begebt euch auf Quests, bekämpft Gegner im Match-3-Kampfsystem, erlernt neue Zauber und Fähigkeiten und baut Etheria wieder auf. Die Edition bietet auf unterstützten Plattformen 4K-Grafik, eine brandneue Charakterklasse, über 40 zusätzliche Gegenstände sowie drei integrierte Erweiterungen mit weiteren Quests.
Neben optischen Verbesserungen erwarten euch auch spielerische Optimierungen, die das bekannte Gameplay modernisieren. Puzzle Quest: Immortal Edition wird zum Startpreis von 14,99 Euro erhältlich sein und bietet euch die Möglichkeit, das gesamte Abenteuer der Serie in einer einzigen, vollständigen Version zu erleben.
Puzzle Quest Galactix (oder so ähnlich) war eines der ersten Third Party Games, die ich mir auf Steam gekauft habe.
Behalte mir das mal im Auge; läuft auf meiner Series S bestimmt problemlos 😁
Könnte auch mal wieder Gems of War anwerfen
Puzzle Quest hab ich auf dem DS gerne gespielt. Ist eine coole Mischung, die das Match3-Spielprinzip für mich um einiges motivierender macht. Kann mir gut vorstellen mir die Version hier zu holen. ^^
Habe Teil 1 auf 360 damals durchgespielt. Hat richtig Spaß gemacht. Da es AK ist, weiß ich nicht, ob ich hier nochmal zuschlage.
Oh wie cool. Puzzle Quest habe ich auf der Xbox 360 sehr gerne gespielt. Wenn es sich bei Kauf um ein komplettes Match 3 Spielerlebnis handelt, ohne das man Mechanismen wie bei Handyspielen hat, bin ich gerne noch einmal dabei.
Vielleicht gebe ich dem Spiel mal auf meinem Laptop eine Chance, sieht ganz gut aus.
Ist das jetzt das allererste nur aufgemotzt, oder wie . Kann mir das mal einer erklären? Bin wohl mittlerweile zu alt um das zu kapieren.