Pyramid Platformer – The Gem Heist: Die Jagd nach den Edelsteinen

In einem neuen Video könnt ihr euch die ersten 20 Level aus Pyramid Platformer – The Gem Heist auf der Xbox Series X anschauen.

In Pyramid Platformer – The Gem Heist betretet ihr die Welt der geheimnisvollen Pyramiden und müsst in 40 unterschiedlichen Level drei wertvolle Edelsteine finden.

Denn nur wenn ihr den rosa, den grünen und den blauen Edelstein euer Eigen nennt, öffnet sich das Tor zum nächsten Level.

Ihr könnt aber in den spannenden Plattformen nicht einfach durch die Pyramiden laufen und die Steine einsammeln. Jedes Level ist mit unterschiedlichen Fallen ausgestattet, die euch daran hindern wollen, die Edelsteine zu sammeln und das Level zu verlassen.

So springt ihr über scharfe Stacheln, fallende Plattformen, Trampoline und sich bewegende Plattformen, um die Edelsteine zu erreichen.

Pyramid Platformer – The Gem Heist | Die ersten 20 Level aus dem Platformer

