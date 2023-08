Quake II: Retro-Shooter ballert im Xbox Game Pass

Autor:, in / Quake II

Schaut euch jetzt neue Spielszenen aus Quake II an und verschafft euch einen ersten Eindruck vom Spiel.

Quake II, der beliebte Retro-Shooter, erreicht den Xbox Game Pass. Dabei wird euch viel geboten, denn nicht nur Quake II ist enthalten, sondern noch viel mehr.

Sobald ihr im Hauptmenü seid, wird euch auffallen, dass weitere Erweiterungen von Quake II verfügbar sind. Insgesamt gibt es drei offizielle Add-ons für Quake II. Diese sind: The Reckoning, Ground Zero und Netpack I: Extremities.

Mit Call of the Maschine bietet euch Quake II ein brandneues Spielerlebnis und eine neue Geschichte. Zu guter Letzt reiht sich noch die Version von 1999 ein, und zwar die Quake II N64 Version. Spieler der frühen Stunde wird dies bestimmt wieder in alten Erinnerungen schwelgen lassen.

Folgende Add-ons und Erweiterungen sind in Quake II Game Pass Version enthalten:

Quake II (Release: 1997)

Quake II: Call of the Maschine (Release: 2023)

Quake II: The Reckoning (Release: Mai 1998)

Quake II: Ground Zero (Release: August: 1998)

Quake II: N64 (Release: 1999 auf der N64)

Wir von XboxDynasty haben uns alles einmal angesehen, angespielt und für euch auf Videos festgehalten.

Quake II Gameplay

Quake II: Call of the Maschine: Gameplay

Quake II: The Reckoning Gameplay

Quake II: Ground Zero Gameplay

Quake II: N64 Gameplay

