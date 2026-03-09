Quake IV: Frisches Trademark entfacht Spekulationen

ZeniMax Media hat am 3. März 2026 ein neues Markenzeichen für Quake eingetragen. Dieser Schritt sorgt aktuell für reichlich Gesprächsstoff in der Community, denn die Kultreihe gilt seit Jahren als heißer Kandidat für ein Comeback.

Die Registrierung umfasst erneut den Namen Quake und wird wie üblich für Videospiele, Software und begleitende digitale Inhalte geführt. Solche Einträge sind oft Routine, doch der Zeitpunkt lässt Fans aufhorchen. Die Marke wurde nicht nur verlängert, sondern vollständig neu eingetragen – ein Vorgang, der häufig mit aktiven Projekten zusammenhängt.

Viele Spieler vermuten daher, dass sich ein neuer Ego‑Shooter der Reihe in Entwicklung befinden könnte. Offiziell bestätigt ist bislang nichts, doch die Eintragung wirkt wie ein erstes greifbares Indiz.

Schon vor zwei Jahren gab es Hinweise darauf, dass sich ein potenzielles Quake IV bei MachineGames in der Entwicklung befindet.

Die Reihe hat in den letzten Jahren immer wieder Aufmerksamkeit erhalten – sei es durch Remaster, Events oder Entwicklerkommentare. Ein vollwertiger neuer Teil wäre daher keine Überraschung. Besonders spannend wäre ein modernes Quake auf Basis aktueller id-Tech‑Technologie, das auf Xbox Series X|S, PC und möglicherweise auch PlayStation erscheinen könnte.