Quake IV: The Awakening Gameplay aufgetaucht

Quake 4 zeigt erstmals Gameplay aus der nie veröffentlichten Erweiterung The Awakening und gewährt damit einen seltenen Einblick in ein gestrichenes Projekt.

Das veröffentlichte Material stammt aus einer unveröffentlichten Prototyp-Version und dokumentiert frühe Entwicklungsstände der geplanten Erweiterung. Zu sehen sind verschiedene Umgebungen, Gameplay-Elemente und Inhalte, die letztlich nicht in eine finale Version überführt wurden.

Die Aufnahmen werden ausdrücklich im historischen Kontext geteilt und dienen dazu, den Entwicklungsprozess nachvollziehbar zu machen. Einige Assets und Mechaniken wirken dabei noch unfertig, was den Zustand des Projekts vor der Einstellung widerspiegelt.

Besonderes Augenmerk liegt auf den gezeigten Levelabschnitten und Spielmechaniken, die einen Eindruck davon vermitteln, wie The Awakening das Hauptspiel erweitert hätte. Gleichzeitig verdeutlicht das Material, welche Ideen während der Entwicklung verworfen wurden.

Für Fans von unveröffentlichten Spielen, gestrichenen Inhalten und Shootern auf Basis der id Tech-Ära stellt dieses Gameplay eine seltene Gelegenheit dar, einen Blick auf ein Stück verlorener Spielegeschichte zu werfen.