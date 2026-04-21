Quake IV: The Awakening Gameplay aufgetaucht

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Image: Activision

Quake 4 The Awakening Gameplay aufgetaucht, verlorene Erweiterung erstmals sichtbar!

Quake 4 zeigt erstmals Gameplay aus der nie veröffentlichten Erweiterung The Awakening und gewährt damit einen seltenen Einblick in ein gestrichenes Projekt.

Das veröffentlichte Material stammt aus einer unveröffentlichten Prototyp-Version und dokumentiert frühe Entwicklungsstände der geplanten Erweiterung. Zu sehen sind verschiedene Umgebungen, Gameplay-Elemente und Inhalte, die letztlich nicht in eine finale Version überführt wurden.

Die Aufnahmen werden ausdrücklich im historischen Kontext geteilt und dienen dazu, den Entwicklungsprozess nachvollziehbar zu machen. Einige Assets und Mechaniken wirken dabei noch unfertig, was den Zustand des Projekts vor der Einstellung widerspiegelt.

Besonderes Augenmerk liegt auf den gezeigten Levelabschnitten und Spielmechaniken, die einen Eindruck davon vermitteln, wie The Awakening das Hauptspiel erweitert hätte. Gleichzeitig verdeutlicht das Material, welche Ideen während der Entwicklung verworfen wurden.

Für Fans von unveröffentlichten Spielen, gestrichenen Inhalten und Shootern auf Basis der id Tech-Ära stellt dieses Gameplay eine seltene Gelegenheit dar, einen Blick auf ein Stück verlorener Spielegeschichte zu werfen.

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19 Kommentare Added

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  1. RappScallion 37460 XP Bobby Car Raser | 21.04.2026 - 09:03 Uhr

    Kann man sich gar nicht anschauen mit der riesen Schrift da mitten im Bild. Das Spiel war eh nix.

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    • Blight 35165 XP Bobby Car Raser | 21.04.2026 - 11:18 Uhr
      Antwort auf The Hills have Shice

      Hätte ich Bock drauf, aber leider schwer umzusetzen. DooM wurde modern etabliert und davon müsste sich Quake dann irgendwie absetzen.
      Ich hatte ja gehofft, dass DooM der Singleplayshooter bei id bleibt und Quake wieder als Multiplayershooter zurückkehrt. Aber mit Quake Champions hat id gezeigt, dass sie die Marke nicht richtig anlangen wollen.

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  7. Katanameister 396800 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 21.04.2026 - 09:36 Uhr

    Die Schrift ist ein no go im Vudeo, sieht aber trotzdem ganz interessant aus.

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  8. ObitheWan 44640 XP Hooligan Schubser | 21.04.2026 - 10:27 Uhr

    Das Game gehört mal schleunigst BC auf Xbox Series oder aber durch den Nightdive Studios Verwurster gedreht. Das ist jetzt eure Marke Microsoft – macht was draus!

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    • xS1NN3Dx 14815 XP Leetspeak | 21.04.2026 - 10:37 Uhr
      Antwort auf ObitheWan

      Ne, bloss nicht BC. Wenn dann remaster. BC würde mit 30fps laufen am Ende und das geht bei Spielen wie Quake nicht klar. Da müssen MINDESTENS 60 her.

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      • ObitheWan 44640 XP Hooligan Schubser | 21.04.2026 - 11:21 Uhr
        Antwort auf xS1NN3Dx

        Stimmt schon, 60 FPS wären da sehr angebracht, auch wenn es mich bei SP nicht so stören würde wie bei MP.

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    • Economic 99650 XP Posting Machine Level 4 | 21.04.2026 - 11:03 Uhr
      Antwort auf ObitheWan

      Das MS etwas aus Quake macht davon hat man leider noch nichts gehört seit der ZeniMax übernahme im 2021.

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      • ObitheWan 44640 XP Hooligan Schubser | 21.04.2026 - 11:23 Uhr
        Antwort auf Economic

        Ich zitiere die Google KI: Recent trademark filings by ZeniMax (March 2026) strongly suggest a new Quake game is in development, potentially from id Software or MachineGames. Rumors hint at a potential 2025-2026 reboot featuring a single-player and multiplayer focus, possibly with a female protagonist. A „Quake 6“ placeholder was previously spotted at MachineGames.

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        • Economic 99650 XP Posting Machine Level 4 | 21.04.2026 - 11:36 Uhr
          Antwort auf ObitheWan

          Warten wir auf was Offizielles. Es wäre dieses Jahr Zeit für eine Ankündigung ID Software hat ja seit 2020/21 nichts mehr herausgebracht, ich sehe schwarz für Quake wann es aktuell nicht in Entwicklung wäre.

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  9. Blight 35165 XP Bobby Car Raser | 21.04.2026 - 11:11 Uhr

    Fand Quake 4 damals besser als Doom 3. Schade, dass die Serie so untergegangen ist im Laufe der Zeit. Quake 1v1 bleibt für mich unerreicht, was kompetitive Shooter angeht.

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