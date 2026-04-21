Quake IV: The Awakening Gameplay aufgetaucht

Quake 4 zeigt erstmals Gameplay aus der nie veröffentlichten Erweiterung The Awakening und gewährt damit einen seltenen Einblick in ein gestrichenes Projekt.
Das veröffentlichte Material stammt aus einer unveröffentlichten Prototyp-Version und dokumentiert frühe Entwicklungsstände der geplanten Erweiterung. Zu sehen sind verschiedene Umgebungen, Gameplay-Elemente und Inhalte, die letztlich nicht in eine finale Version überführt wurden.
Die Aufnahmen werden ausdrücklich im historischen Kontext geteilt und dienen dazu, den Entwicklungsprozess nachvollziehbar zu machen. Einige Assets und Mechaniken wirken dabei noch unfertig, was den Zustand des Projekts vor der Einstellung widerspiegelt.
Besonderes Augenmerk liegt auf den gezeigten Levelabschnitten und Spielmechaniken, die einen Eindruck davon vermitteln, wie The Awakening das Hauptspiel erweitert hätte. Gleichzeitig verdeutlicht das Material, welche Ideen während der Entwicklung verworfen wurden.
Für Fans von unveröffentlichten Spielen, gestrichenen Inhalten und Shootern auf Basis der id Tech-Ära stellt dieses Gameplay eine seltene Gelegenheit dar, einen Blick auf ein Stück verlorener Spielegeschichte zu werfen.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kann man sich gar nicht anschauen mit der riesen Schrift da mitten im Bild. Das Spiel war eh nix.
Ja habe ich mir auch gerade gedacht mit der Schrift das nervt
Echt total Banane 😂
Das Game war geil. Konnte zwar nicht mit Q3 mithalten, aber es war gut.
Ist schon ewig her, aber ich hab das eher „geht so“ in Erinnerung. Ich fand nur Quake 1 und Quake 3 Arena richtig gut.
Hatte damals mein Spaß mit Quake
Wär doch mal was, ein neues Quake
Das erinnert mch voll an früher.
War echt ein gutes spiel.
Wann Remaster von Nightdive Studios?
Zeit für Quake 5 🙂
Hätte ich Bock drauf, aber leider schwer umzusetzen. DooM wurde modern etabliert und davon müsste sich Quake dann irgendwie absetzen.
Ich hatte ja gehofft, dass DooM der Singleplayshooter bei id bleibt und Quake wieder als Multiplayershooter zurückkehrt. Aber mit Quake Champions hat id gezeigt, dass sie die Marke nicht richtig anlangen wollen.
Die Schrift ist ein no go im Vudeo, sieht aber trotzdem ganz interessant aus.
Das Game gehört mal schleunigst BC auf Xbox Series oder aber durch den Nightdive Studios Verwurster gedreht. Das ist jetzt eure Marke Microsoft – macht was draus!
Ne, bloss nicht BC. Wenn dann remaster. BC würde mit 30fps laufen am Ende und das geht bei Spielen wie Quake nicht klar. Da müssen MINDESTENS 60 her.
Stimmt schon, 60 FPS wären da sehr angebracht, auch wenn es mich bei SP nicht so stören würde wie bei MP.
Das MS etwas aus Quake macht davon hat man leider noch nichts gehört seit der ZeniMax übernahme im 2021.
Ich zitiere die Google KI: Recent trademark filings by ZeniMax (March 2026) strongly suggest a new Quake game is in development, potentially from id Software or MachineGames. Rumors hint at a potential 2025-2026 reboot featuring a single-player and multiplayer focus, possibly with a female protagonist. A „Quake 6“ placeholder was previously spotted at MachineGames.
Warten wir auf was Offizielles. Es wäre dieses Jahr Zeit für eine Ankündigung ID Software hat ja seit 2020/21 nichts mehr herausgebracht, ich sehe schwarz für Quake wann es aktuell nicht in Entwicklung wäre.
Fand Quake 4 damals besser als Doom 3. Schade, dass die Serie so untergegangen ist im Laufe der Zeit. Quake 1v1 bleibt für mich unerreicht, was kompetitive Shooter angeht.