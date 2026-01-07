Quake: Shooter jetzt für diese Handhelds optimiert

Quake beginnt das neue Jahr mit Optimierungen für Handhelds, damit der Headshot auch unterwegs sitzt.

Die aktuelle Version von Quake ist ab sofort für Steam Deck verifiziert und zusätzlich für Xbox ROG Ally Geräte optimiert, was die Performance auf beiden Handhelds verbessern dürfte. Damit rückt das schnelle Arena‑Gameplay noch näher an das ursprüngliche PC‑Feeling heran.

Auf dem Steam Deck läuft der Titel stabiler, mit angepasster Steuerung und optimierten Grafikprofilen, die speziell auf die Hardware zugeschnitten wurden. Gleichzeitig profitiert die ROG Ally von einer verbesserten Handheld‑Optimierung, die das Spielgefühl auf dem Windows‑basierten Gerät deutlich flüssiger gestaltet.