Quake: Shooter jetzt für diese Handhelds optimiert

1 Autor: , in News / Quake
Übersicht
Image: Microsoft

Quake beginnt das neue Jahr mit Optimierungen für Handhelds, damit der Headshot auch unterwegs sitzt.

Die aktuelle Version von Quake ist ab sofort für Steam Deck verifiziert und zusätzlich für Xbox ROG Ally Geräte optimiert, was die Performance auf beiden Handhelds verbessern dürfte. Damit rückt das schnelle Arena‑Gameplay noch näher an das ursprüngliche PC‑Feeling heran.

Auf dem Steam Deck läuft der Titel stabiler, mit angepasster Steuerung und optimierten Grafikprofilen, die speziell auf die Hardware zugeschnitten wurden. Gleichzeitig profitiert die ROG Ally von einer verbesserten Handheld‑Optimierung, die das Spielgefühl auf dem Windows‑basierten Gerät deutlich flüssiger gestaltet.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Quake

1 Kommentar Added

Mitdiskutieren
  1. DrFreaK666 189980 XP Battle Rifle God | 07.01.2026 - 17:38 Uhr

    Was musste man da bitte optimieren?
    Das läuft auf jedem Kartoffel-PC und sogar die Switch 1 schafft 60FPS

    0

Hinterlasse eine Antwort