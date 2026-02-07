QuakeCon: Feiert 30 Jahre Quake – Termin steht fest

Vom 6. bis 9. August 2026 zelebriert QuakeCon ihr 30‑jähriges Jubiläum.

Die QuakeCon 2026 steht offiziell fest und markiert ein besonderes Jubiläum: 30 Jahre Quake. Vom 6. bis 9. August verwandelt sich das Event erneut in ein Mekka für Fans klassischer Shooter, id‑Software‑Geschichte und moderne Bethesda‑Titel.

Das Jubiläumsjahr dürfte ein Programm mit nostalgischen Rückblicken, Community‑Events, Turnieren und möglicherweise neuen Ankündigungen aus dem id‑Universum mit sich bringen. Traditionelle LAN‑Bereiche, Panels und Entwickler‑Sessions gehören ebenfalls wieder zum Kern der Veranstaltung.

Für viele von euch ist die QuakeCon nicht nur eine Messe, sondern ein Stück Gaming‑Kultur – und das 30‑jährige Jubiläum verspricht, diese Tradition besonders groß zu feiern.

