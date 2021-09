Quantic Dream: Gerücht: Star Wars-Spiel wird actionreicher als Heavy Rain

Autor:, in / Quantic Dream

Das angeblich in Arbeit befindliche Star Wars-Spiel von Quantic Dream soll actionreicher als Heavy Rain und Detroit: Become Human werden.

Wie wir bereits berichtet hatten, soll Quantic Dream angeblich an einem neuen Star Wars-Spiel arbeiten.

Kotaku behauptet jetzt, dass das Star Wars-Spiel von Quantic Dream bereits seit 18 Monaten in Arbeit sei, außerdem actionreicher und ein traditionelleres Gameplay haben wird als frühere Spiele wie Heavy Rain und Detroit: Become Human, bei denen es sich um interaktive, storygetriebene Adventures handelte.

Zusätzlich zu diesen Änderungen könnte das noch nicht bestätigte Star Wars-Spiel auch ein Open-World-Setting sowie Multiplayer-Elemente haben, obwohl genaue Details natürlich nicht bekannt sind.

Kotaku gibt außerdem an, dass das Anfang des Jahres gegründete neue Studio von Quantic Dream in Montreal eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des Star Wars-Spiels spielt, da das Spiel Expertise in Bereichen jenseits von Zwischensequenzen und Storytelling erfordert, auf die sich das französische Zentral-Studio traditionell konzentriert hat.

Auch wenn diese Neuigkeiten für Fans der Star Wars-Franchise wundervoll sind, sind sie doch erst einmal nur Gerüchte!