Quantic Dream: Mitarbeiter-Streik wegen drohender Entlassungen bei Star Wars Eclipse

Mitarbeiter von Quantic Dream sind in den Streik getreten, um gegen geplante Entlassungen zu protestieren. Im Mittelpunkt steht das ambitionierte Projekt Star Wars Eclipse, das laut Angaben der Belegschaft unter massiver Unterbesetzung und Ressourcenmangel leidet.
Das Studio erwägt offenbar die Entlassung eines Teams von 115 Mitarbeitern. Eine Delegation von Lucasfilm war genau heute zu einem Fortschritts-Review des Spiels erwartet. Die Streikenden fordern, dass diese 115 Personen dem Eclipse-Team zugeteilt werden, um das Projekt zu stabilisieren.
„Wir brauchen unbedingt die 115 Personen, die bereits seit einem Monat inaktiv (oder fast) sind. Das ist ein ganzer Monat verlorener Produktion!“, heißt es von Seiten der Mitarbeiter.
„In diesem Monat hätten die Angestellten an den spezifischen Tools von Star Wars Eclipse geschult werden können. Wir wollen das Management außerdem dringend darauf aufmerksam machen, all diese Leute anzuschauen, die arbeiten wollen, aber es nicht dürfen – ausgerechnet am Tag eines offiziellen Besuchs.“
Die Situation wirft ein kritisches Licht auf die interne Lage bei Quantic Dream und die Entwicklung von Star Wars Eclipse. Bisher gibt es keine offizielle Stellungnahme des Studios oder von Lucasfilm zu den Vorwürfen.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Franzosen und ihre Steikkultur sind schon faszinierend.
Ist halt nicht wie hier, wo sich die paar Gwerkschaftsmitglieder vor die Tür setzen, ein bisschen Lärm mit den Trillerpfeifen machen und am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen. 😉
Unter solchen Umständen ist das Projekt zum Scheitern verurteilt. Keine Ahnung, wie viele insgesamt an dem Projekt arbeiten, aber 115 sind nicht gerade wenig.
Hab es schon damals gesagt… das Projekt wird Quantic Dream das Genick brechen. Mit solchen aufwändigen Spielen mit viel Gameplay haben sie null Erfahrung, warum sind sie nicht bei ihrem früheren Metier geblieben, wofür sie auch bekannt sind?