Quantic Dream: Mitarbeiter-Streik wegen drohender Entlassungen bei Star Wars Eclipse

Mitarbeiter von Quantic Dream sind in den Streik getreten, um gegen geplante Entlassungen zu protestieren. Im Mittelpunkt steht das ambitionierte Projekt Star Wars Eclipse, das laut Angaben der Belegschaft unter massiver Unterbesetzung und Ressourcenmangel leidet.

Das Studio erwägt offenbar die Entlassung eines Teams von 115 Mitarbeitern. Eine Delegation von Lucasfilm war genau heute zu einem Fortschritts-Review des Spiels erwartet. Die Streikenden fordern, dass diese 115 Personen dem Eclipse-Team zugeteilt werden, um das Projekt zu stabilisieren.

„Wir brauchen unbedingt die 115 Personen, die bereits seit einem Monat inaktiv (oder fast) sind. Das ist ein ganzer Monat verlorener Produktion!“, heißt es von Seiten der Mitarbeiter. „In diesem Monat hätten die Angestellten an den spezifischen Tools von Star Wars Eclipse geschult werden können. Wir wollen das Management außerdem dringend darauf aufmerksam machen, all diese Leute anzuschauen, die arbeiten wollen, aber es nicht dürfen – ausgerechnet am Tag eines offiziellen Besuchs.“

Die Situation wirft ein kritisches Licht auf die interne Lage bei Quantic Dream und die Entwicklung von Star Wars Eclipse. Bisher gibt es keine offizielle Stellungnahme des Studios oder von Lucasfilm zu den Vorwürfen.