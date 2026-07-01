Quantic Dream: Nach Gerüchten um Einstellung: Unternehmen meldet sich zu Star Wars Eclipse zu Wort

Star Wars Eclipse befindet sich laut Quantic Dream weiterhin planmäßig in Entwicklung. Das Studio hat Gerüchten widersprochen, wonach das Projekt aufgrund interner Probleme oder fehlender Ressourcen vor einer möglichen Einstellung stehen könnte.

Auslöser der Spekulationen waren Berichte nach Entlassungen, einem Streik am Hauptsitz des Studios sowie der Einstellung des Projekts Spellcasters Chronicles. Nach Informationen der französischen Webseite Gamekult soll Star Wars Eclipse unter einem Mangel an Ressourcen, einer unklaren Vision und langsamen Entwicklungsfortschritten leiden.

Dem Bericht zufolge könnte das Spiel gefährdet sein, sofern keine Entwickler aus dem eingestellten Projekt zum Team wechseln.

Quantic Dream weist diese Darstellung jedoch entschieden zurück. In einer Stellungnahme gegenüber IGN erklärte das Studio, dass die Entwicklung von Star Wars Eclipse von der Schließung von Spellcasters Chronicles unberührt bleibe.

„Wie bereits zuvor erklärt, bleibt die Entwicklung von Star Wars Eclipse von der jüngsten Schließung von Spellcasters Chronicles unberührt – eine Entscheidung, die durch die schwierigen Marktbedingungen in diesem Segment getroffen wurde.“ „Die Entwicklung von Star Wars Eclipse verläuft weiterhin wie geplant – mit dem uneingeschränkten Einsatz des Teams und allen notwendigen Ressourcen, um seine Aufgabe zu erfüllen.“ „Unsere Priorität ist es, sicherzustellen, dass die von dem Umstrukturierungsprozess betroffenen Mitarbeiter die angemessene Unterstützung, Fürsorge und Rücksicht erhalten. Aus Respekt vor diesem laufenden Prozess und den betroffenen Mitarbeitern werden wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern.“

Laut Quantic Dream werde das Projekt wie geplant fortgesetzt. Das Entwicklerteam verfüge über die vollständige Unterstützung des Studios sowie über alle notwendigen Ressourcen, um die Entwicklung erfolgreich abzuschließen.

Zugleich betonte das Unternehmen, dass der Fokus derzeit darauf liege, die von der Umstrukturierung betroffenen Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen. Weitere Kommentare zu den laufenden Maßnahmen wolle man aus Rücksicht auf die Beschäftigten derzeit nicht abgeben.