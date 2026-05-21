Quantic Dream: Spellcasters Chronicles eingestellt, Star Wars Eclipse weiterhin in Entwicklung

Nur drei Monate nach dem Early-Access-Start wird das Live-Service-Projekt Spellcasters Chronicles eingestellt. Der Schritt kommt überraschend früh und markiert das schnelle Ende eines ambitionierten Online-Ansatzes innerhalb des Portfolios von Quantic Dream.
Das Studio hat bestätigt, dass die Entwicklung des Titels nicht weitergeführt wird und der Fokus intern neu ausgerichtet wurde. Der Zeitraum zwischen Early Access und Einstellung fällt ungewöhnlich kurz aus und deutet auf strukturelle oder strategische Anpassungen hin.
Trotz dieser Entscheidung betont Quantic Dream gleichzeitig, dass das große Sci-Fi-Projekt Star Wars Eclipse weiterhin wie geplant in Entwicklung ist. Damit soll verhindert werden, dass die Einstellung des einen Projekts als generelle Umstrukturierung des gesamten Studios missverstanden wird.
Star Wars Eclipse bleibt damit eines der zentralen Zukunftsprojekte des Studios, das weiterhin aktiv produziert wird.
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Wenn ein Studio keinerlei Erfahrungen hat mit MP Games, bzw. Live Service sollte man das auch evtl. nicht anpacken. Bleibt bei dem was ihr könnt. Es kann nicht jeder ein Fortnite haben , auch wenn die Firmen das gerne hätten.
Dieser Live Service /GaaS Wahn ist einfach unfassbar .
Quantic Dream sollte sich auf das konzentrieren was sie am besten können .
Und das sind nun einmal Story getriebene Singleplayer Spiele .
Ich erwarte ja auch nicht von einem Never Realm das sie sie plötzlich ein Forza Horizon oder ein Call of Duty entwickeln.
Einige Studios haben nun einmal ihre Kern Kompetenz in bestimmten Bereichen und da sollten sie auch bleiben
QD war sehr Sony-nah, insofern würde es mich nicht wundern, wenn der Live-Service-Wahn irgendwie doch noch mit Sony verbunden oder auf sie übergeschwappt ist.
Wäre nicht mal so falsch .
Sonys Drang auf biegen und brechen ein neues Helldivers raus zu bringen hat alles in ihrem Umfeld komplett durcheinander gebracht .
Was generell bei einigen Studios abgeht, grenzt schon an Selbstmord, andauernd eingestellte Projekte mit Live Service Ausrichtung führen sicher nicht zum Erfolg.
Hasbro hat auch angekündigt auf Single-Player zu setzen statt auf GAAS.
Mit einem Single-Player Spiel mit 50h Spielzeit holt man die Entwicklungskosten eher ein. Mit einem GAAS kann man gehörig auf die Schnauze fallen
Wir haben 2026, das sind bald 8 Jahre nach Release ihres letzten Spiels Detroit, und man hat im Grunde nichts handfestes im petto, was man präsentieren oder mitteilen kann. Das ist schon irgendwie verdächtig, weil man sich berechtigt und folgerichtig fragen muss: Was zum Geier haben die nun 8 Jahre lang gemacht?
SW Eclipse ist nach allen bisher durchgesickerten Infos sehr weit von einem Release entfernt, also wirklich sehr weit. Vor 2029 wird sich da wahrscheinlich nichts tun. Man könnte die Frage an der Stelle wiederholen.
QD war sehr Sony-nah, insofern würde es mich nicht wundern, wenn der Live-Service-Wahn irgendwie doch noch mit Sony verbunden oder auf sie übergeschwappt ist.
Kannte das Spiel nicht, naja egal, on to the next Flop…
Auf das Star wars Game warte ich schon 😄