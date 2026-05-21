Quantic Dream: Spellcasters Chronicles eingestellt, Star Wars Eclipse weiterhin in Entwicklung

Nur drei Monate nach dem Early-Access-Start wird das Live-Service-Projekt Spellcasters Chronicles eingestellt. Der Schritt kommt überraschend früh und markiert das schnelle Ende eines ambitionierten Online-Ansatzes innerhalb des Portfolios von Quantic Dream.

Das Studio hat bestätigt, dass die Entwicklung des Titels nicht weitergeführt wird und der Fokus intern neu ausgerichtet wurde. Der Zeitraum zwischen Early Access und Einstellung fällt ungewöhnlich kurz aus und deutet auf strukturelle oder strategische Anpassungen hin.

Trotz dieser Entscheidung betont Quantic Dream gleichzeitig, dass das große Sci-Fi-Projekt Star Wars Eclipse weiterhin wie geplant in Entwicklung ist. Damit soll verhindert werden, dass die Einstellung des einen Projekts als generelle Umstrukturierung des gesamten Studios missverstanden wird.

Star Wars Eclipse bleibt damit eines der zentralen Zukunftsprojekte des Studios, das weiterhin aktiv produziert wird.