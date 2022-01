Quantic Dream: Zweites AAA-Spiel angeblich in Entwicklung

Glaubt man einem Insider, soll Quantic Dream neben Star Wars Eclipse ein weiteres, humoristisch angehauchtes AAA-Spiel in der Entwicklung haben. Dieser Insider hatte schon Star Wars Eclipse Tage vor der offiziellen Ankündigung geleakt und jetzt behauptet er, dass das Studio mit dem Kernteam in Paris an einem zweiten Spiel arbeitet.

Das Spiel basiert angeblich auf The Dark Sorcerer, einer technischen Demo, die Quantic Dream für die PlayStation 4 produziert hatte. In dem 12-minütigen Clip ist ein Zauberer zu sehen, der dunkle Magie wirkt, bevor sich herausstellt, dass das Ganze an einem Filmset stattfindet und die Demo sich in einen komödiantischen Sketch verwandelt. Detroit: Become Human begann ebenfalls als Tech-Demo mit dem Titel Kara.

– Coming to PC aswell

– Based on narrative interactivity

– Medieval Fantasy

– Non-linear storyline

– Story written by David Cage

– Quantic Dream Paris is in difficulty to hire people for this game (aswell for SW: Eclipse ofc) — AccountNGT (@AccNgt) January 8, 2022