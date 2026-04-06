Quantum Break: Jack Joyce mit Botschaft zum zehnjähren Jubiläum

Am 5. April 2016 erschien das Action-Adventure von Remedy Entertainment und verbindet bis heute Gameplay und Serieninszenierung auf einzigartige Weise.
Zum zehnjährigen Jubiläum bedankt sich das Team bei der Community für die anhaltende Unterstützung. Im Mittelpunkt steht dabei eine persönliche Nachricht von Shawn Ashmore, der im Spiel die Rolle des Protagonisten Jack Joyce verkörpert. Seine Worte richten sich direkt an die Fans, die das Abenteuer über die Jahre hinweg begleitet haben.
Auch ein Jahrzehnt nach Release bleibt Quantum Break ein besonderer Titel innerhalb des Xbox-Portfolios. Die Mischung aus Zeitmanipulation, cineastischer Inszenierung und interaktiven Episoden hebt das Spiel noch immer von klassischen Genrevertretern ab.
Das Jubiläum unterstreicht die Bedeutung des Spiels für viele Fans und zeigt, welchen bleibenden Eindruck die Geschichte rund um Jack Joyce hinterlassen hat.
Quantum Break released 10 years ago today, 5th April 2016.
Thank you to all our fans for the love! Here’s a message from Jack Joyce himself, Shawn Ashmore. #QuantumBreak10 pic.twitter.com/XHFxH3ta3R
— Remedy Entertainment 🔻Wishlist CONTROL Resonant! (@remedygames) April 5, 2026
51 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich habe es nie gezockt , fand es aber lmmer interessant
Dann Lets Go, ist oft günstig zu haben, oder im Gamepass
Das ist auch schon 10 Jahre alt, krass. War ein wirklich cooles Game. 👌
Habs noch nie gespielt.🙈 Es war aber mit als erstes auf der „will ich spielen Liste“ als och den GamePass durchstöbert habe. Dann wird es echt mal Zeit.😅
Mach das 😉, mir hats gut gefallen und ich habe es auch erst vor ca 3oder4 Jahren gespielt
Mal eine Stunde im gamepass gespielt. Hmmm. Naja. Ne 5/10 für mich
8.5/10 für mich, richtig geiles Game 😊
60 fps Patch wäre klasse …
Geiles Game, kann man nicht anders sagen, dachte aber es ist schon älter.