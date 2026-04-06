Quantum Break: Jack Joyce mit Botschaft zum zehnjähren Jubiläum

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Image: Remedy

Quantum Break wird zehn Jahre alt und Hauptdarsteller Shawn Ashmore richtet sich mit einer besonderen Botschaft an die Fans.

Am 5. April 2016 erschien das Action-Adventure von Remedy Entertainment und verbindet bis heute Gameplay und Serieninszenierung auf einzigartige Weise.

Zum zehnjährigen Jubiläum bedankt sich das Team bei der Community für die anhaltende Unterstützung. Im Mittelpunkt steht dabei eine persönliche Nachricht von Shawn Ashmore, der im Spiel die Rolle des Protagonisten Jack Joyce verkörpert. Seine Worte richten sich direkt an die Fans, die das Abenteuer über die Jahre hinweg begleitet haben.

Auch ein Jahrzehnt nach Release bleibt Quantum Break ein besonderer Titel innerhalb des Xbox-Portfolios. Die Mischung aus Zeitmanipulation, cineastischer Inszenierung und interaktiven Episoden hebt das Spiel noch immer von klassischen Genrevertretern ab.

Das Jubiläum unterstreicht die Bedeutung des Spiels für viele Fans und zeigt, welchen bleibenden Eindruck die Geschichte rund um Jack Joyce hinterlassen hat.

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51 Kommentare Added

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  2. Lord Hektor 370350 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 06.04.2026 - 22:12 Uhr

    Das ist auch schon 10 Jahre alt, krass. War ein wirklich cooles Game. 👌

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  3. Mr Poppell 112700 XP Scorpio King Rang 2 | 06.04.2026 - 22:15 Uhr

    Habs noch nie gespielt.🙈 Es war aber mit als erstes auf der „will ich spielen Liste“ als och den GamePass durchstöbert habe. Dann wird es echt mal Zeit.😅

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  4. Kreator78 72005 XP Tastenakrobat Level 1 | 06.04.2026 - 22:19 Uhr

    Mal eine Stunde im gamepass gespielt. Hmmm. Naja. Ne 5/10 für mich

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  6. Nibelungen86 342705 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.04.2026 - 22:36 Uhr

    Geiles Game, kann man nicht anders sagen, dachte aber es ist schon älter.

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