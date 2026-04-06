Quantum Break: Jack Joyce mit Botschaft zum zehnjähren Jubiläum

Quantum Break wird zehn Jahre alt und Hauptdarsteller Shawn Ashmore richtet sich mit einer besonderen Botschaft an die Fans.

Am 5. April 2016 erschien das Action-Adventure von Remedy Entertainment und verbindet bis heute Gameplay und Serieninszenierung auf einzigartige Weise.

Zum zehnjährigen Jubiläum bedankt sich das Team bei der Community für die anhaltende Unterstützung. Im Mittelpunkt steht dabei eine persönliche Nachricht von Shawn Ashmore, der im Spiel die Rolle des Protagonisten Jack Joyce verkörpert. Seine Worte richten sich direkt an die Fans, die das Abenteuer über die Jahre hinweg begleitet haben.

Auch ein Jahrzehnt nach Release bleibt Quantum Break ein besonderer Titel innerhalb des Xbox-Portfolios. Die Mischung aus Zeitmanipulation, cineastischer Inszenierung und interaktiven Episoden hebt das Spiel noch immer von klassischen Genrevertretern ab.

Das Jubiläum unterstreicht die Bedeutung des Spiels für viele Fans und zeigt, welchen bleibenden Eindruck die Geschichte rund um Jack Joyce hinterlassen hat.

Quantum Break released 10 years ago today, 5th April 2016. Thank you to all our fans for the love! Here’s a message from Jack Joyce himself, Shawn Ashmore. #QuantumBreak10 pic.twitter.com/XHFxH3ta3R — Remedy Entertainment 🔻Wishlist CONTROL Resonant! (@remedygames) April 5, 2026