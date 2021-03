Quantum Error: Über 18 Minuten Horror im Gameplay-Video

Autor:, in / Quantum Error

Falls euch die brandneuen Spielszenen aus dem Horrorspiel Quantum Error von letzter Woche nicht ausgereicht haben, dann bekommt ihr jetzt noch einen dicken Nachschlag.

In einer erweiterten Version zeigt TeamKill Media in über 18 Minuten noch mehr Survival-Horror voller enger und dunkler Gänge, wo das Grauen an jeder Ecke lauert.