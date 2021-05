Quantum Replica: Cyberpunk-Stealth-Adventure für Xbox One verfügbar

Autor:, in / Quantum Replica

Begebt euch im Cyberpunk-Stealth-Adventure Quantum Replica in die von Neonlichtern geflutete Welt eines Syndikats.

Der Publisher PQube Limited hat das Cyberpunk-Stealth-Adventure Quantum Replica für Xbox One veröffentlicht.

Entwickler On3D Studios schickt euch in eine dystopische Zukunftsvision des Jahres 2084, in der sich die Welt vor einem skrupellosen Syndikat verbeugt und von Söldnern in Angst und Schrecken versetzt wird.

Als Vigilante Alpha, dem es an Erinnerungen aus seiner Vergangenheit fehlt, deckt ihr tief verborgene Geheimnisse auf, betretet fünf verschiedene Distrikte und schaltet Waffen, Gadgets und Fähigkeiten für den Kampf frei.

Zur Veröffentlichung von Quantum Replica zeigt PQube den offiziellen Launch-Trailer.

Im Microsoft Store kostet das Spiel regulär 9,99 Euro, ist derzeit aber mit einem Rabatt von 10 % auf 8,99 Euro reduziert worden.