Quarantine Zone: The Last Check: Zombie-Ausbruch erscheint bald im Xbox Game Pass

Quarantine Zone: The Last Check erscheint bald im Game Pass und macht euch zum Wächter der letzten Grenze.

Nicht jede Entscheidung kann rückgängig gemacht werden: Quarantine Zone: The Last Check erscheint am 15. Juli für Xbox Series X|S und wird direkt über den Xbox Game Pass verfügbar sein.

Im Spiel übernehmt ihr die Kontrolle über einen wichtigen Kontrollpunkt während eines gefährlichen Zombie-Ausbruchs. Mit modernen Untersuchungssystemen und eurem eigenen Urteilsvermögen entscheidet ihr, wer den Zugang erhält – und wer zurückbleiben muss.

Jede Entscheidung kann schwerwiegende Folgen haben. Ein einziger Fehler könnte dazu führen, dass die Infektion euren Schutzposten erreicht und sich weiter ausbreitet.

Neben der Kontrolle des Checkpoints müsst ihr auch Ressourcen verwalten, eure Verteidigungsanlagen verstärken und das eigene Lager am Leben halten. Während die Lage von Tag zu Tag chaotischer wird, entscheidet ihr darüber, wie lange die letzte Verteidigungslinie bestehen bleibt.

Quarantine Zone: The Last Check startet am 15. Juli 2026 auf Xbox Series X|S und ist zum Launch im Xbox Game Pass enthalten.