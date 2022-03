Quiplash 3: Erstmals auch auf Deutsch spielbar

Jackbox Games gibt bekannt, dass Quiplash 3 der erste von drei Titeln ist, der im Jackbox Party Starter auf Deutsch verfügbar sein wird. The Jackbox Party Starter enthält drei der beliebtesten Jackbox-Spiele, die erstmals offiziell auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch erscheinen. Außerdem wurden eine Menge moderner Einstellungsmöglichkeiten implementiert, die Fans schon aus The Jackbox Party Pack 8 kennen.

In Quiplash 3 können Spieler ihr Comedy-Talent auf die Probe stellen. Egal, ob in der Schule, auf der Arbeit, beim Online-Spieleabend oder auf der Party – Quiplash 3 sorgt immer für ausgelassene Stimmung! Jedem Mitspieler wird dabei eine Frage gestellt, etwa: „Wie wird man am schnellsten zum beliebtesten Kind in der Schule?“ Anschließend gibt jeder eine möglichst witzige Antwort. Ein toller Vorschlag wäre in diesem Fall: „Besiege das Schulmaskottchen im Kampf!“

Jackbox Games wird in Kürze auch den zweiten und dritten Titel des Jackbox Party Starters bekannt geben. Na, eine Ahnung, um welche Spiele es sich dabei handelt? Dann nichts wie ab auf Twitter und mit #JackboxPartyStarter die eigenen Vermutungen teilen!

Die drei enthaltenen Titel wurden um eine Menge witziger und nützlicher neuer Funktionen erweitert. Alle drei Spiele wurden auf Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch lokalisiert!

Bislang erhielten zwei Jackbox-Titel offizielle Übersetzungen: Drawful 2 und Quiplash 2 InterLASHional. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Angebot erweitert und umfasst nun auch alle Spiele, die im Jackbox Party Starter erscheinen! Es war durchaus eine Herausforderung, den Charme und den Witz der englischen Fragen und Aufgabenstellungen in den verschiedenen Sprachen einzufangen, doch der Aufwand hat sich gelohnt: Internationale Jackbox-Fans werden die Änderungen lieben!

Nicht nur wurden für jede Sprache Untertitel angelegt. Auch die Sprachausgabe ist komplett neu vertont! Sogar die Songs aus den Abspannen wurden vollständig übersetzt!

Fans des letzten Titels der Jackbox-Reihe, The Jackbox Party Pack 8, empfanden die neuen Einstellungsoptionen als sehr hilfreich. Alle diese Funktionen sind auch in den Spielen des Party-Starters implementiert, einschließlich familienfreundlicher Filter, Content Moderation, Textfilterung und aktualisierter Pausen- und Einstellungsmenüs.

