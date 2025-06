R-Type Delta HD Boosted: Ein Klassiker neu aufgelegt für moderne Plattformen

Das legendäre Shoot-’em-up R-Type Delta feiert sein Comeback mit überarbeiteter Grafik, moderner Technik und bleibt dabei so fordernd wie eh und je. Freut euch auf R-Type Delta HD Boosted!

Im Jahr 2025 bringt Clear River Games gemeinsam mit dem japanischen Entwicklerstudio IREM SOFTWARE ENGINEERING den Kult-Klassiker R-Type Delta unter dem Titel R-Type Delta HD Boosted auf alle modernen Plattformen zurück.

Ursprünglich 1998 veröffentlicht, kehrt der bahnbrechende Sci-Fi-Shooter nach 27 Jahren mit hochauflösender Grafik und zahlreichen modernen Komfortfunktionen zurück. Ihr könnt euch sowohl auf eine digitale Version für Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5, Xbox sowie PC freuen als auch auf eine physische Edition für Switch und PS5.

R-Type Delta HD Boosted bleibt der düsteren Atmosphäre des Originals treu und versetzt euch ins Jahr 2163, wo die Menschheit erneut von der Bedrohung durch die außerirdischen Bydo heimgesucht wird.

Ihr übernehmt das Kommando über den R9all Delta – ein experimentelles Kampfschiff, das als letzte Hoffnung gegen eine zerstörerische Raumstation und unbekannte Gefahren ins Feld geschickt wird. Drei verschiedene Schiffe mit einzigartigen Fähigkeiten, darunter die mächtigen „Delta Attacks“ und das bewährte Force-System, stehen euch dabei zur Verfügung.

Das Spiel überzeugt weiterhin mit seinem minimalistischen Storytelling und einem Look, der die polygonbasierte Grafik der späten 1990er-Jahre in moderner HD-Qualität neu interpretiert. Egal, ob ihr das Original bereits kennt oder zum ersten Mal in die Welt von R-Type eintaucht – R-Type Delta HD Boosted bietet euch ein intensives, taktisch anspruchsvolles Spielerlebnis, das die Wurzeln des Genres ehrt und gleichzeitig für neue Spieler zugänglich ist.

Für alle, die sich für Videospielgeschichte, klassische Arcade-Action und forderndes Gameplay interessieren, ist dieser Titel ein Pflichtprogramm. Die Veröffentlichung ist für 2025 geplant – haltet die Augen offen für weitere Informationen zu Vorbestellungen und dem offiziellen Releasetermin. Auch ohne Schlaf, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden!