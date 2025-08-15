R-Type Delta HD Boosted: Release im November physisch und digital

Clear River Games hat angekündigt, dass R-Type Delta HD Boosted am 20. November 2025 digital für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.

Zusätzlich wird es physische Versionen für Nintendo Switch und PlayStation 5 geben. Entwickelt wurde das Remaster vom Tokioter Studio City Connection Co. Ltd. in Zusammenarbeit mit IREM SOFTWARE ENGINEERING, dem ursprünglichen Entwickler des Originals aus dem Jahr 1998.

Das Spiel bietet euch überarbeitete HD-Grafiken, eine neue Eröffnungssequenz, ein neu arrangiertes Soundtrack mit Beiträgen von Masahiko Ishida, USP und Chris Hülsbeck sowie zahlreiche Komfortfunktionen. Ihr könnt zwischen der klassischen und der modernen Darstellung wählen und das Spiel läuft mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde. Neben mehreren Schwierigkeitsgraden steht euch ein neuer Übungsmodus zur Verfügung, um eure Fähigkeiten zu verbessern.

Die Handlung spielt im Jahr 2164, ein Jahr nach dem Sieg über das Bydo-Imperium. Nachdem das Raumschiff R9 in einer Raumfestung gesichert wurde, kommt es zu einer neuen Bedrohung durch ein außer Kontrolle geratenes Vernichtungssystem. Ihr übernehmt die Steuerung des Prototyps R9 Delta, um die Erde vor einer neuen Welle der Zerstörung zu schützen.

Besucher der Gamescom 2025 Indie Arena booth (Hall 10.2 | F010 E019) – und PAX West 2025 können das Spiel vorab in einer spielbaren Version ausprobieren.