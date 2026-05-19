R-Type Dimensions III: Arcade-Klassiker kehrt zurück

Der Klassiker R-Type Dimensions III ist ab sofort digital weltweit und bei Amazon erhältlich. Der Titel ist für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 sowie Xbox-Plattformen verfügbar und bringt das klassische Arcade-Erlebnis in modernisierter Form zurück.

Zur Feier des Releases wurde ein neuer Launch-Trailer veröffentlicht, der die Mischung aus traditionellem Gameplay und vollständig überarbeiteter Präsentation zeigt. Entwickelt wurde das Projekt als umfassende Neuinterpretation eines ursprünglich 1993 erschienenen Shoot-’em-ups, wobei sämtliche visuellen, akustischen und spielerischen Elemente neu umgesetzt wurden, ohne den ursprünglichen Charakter zu verlieren.

Ein zentrales Feature ermöglicht es Spielern, jederzeit per Knopfdruck zwischen der klassischen 1993-Version und der modernen 2026-Überarbeitung zu wechseln. Dadurch wird die Entwicklung des Spiels direkt im Gameplay sichtbar und bietet einen einzigartigen Vergleich zwischen Retro-Design und moderner Technik.

Neben der digitalen Veröffentlichung sind auch physische Editionen geplant, die am 11. August 2026 erscheinen sollen. Eine umfangreiche Collector’s Edition ist ebenfalls vorgesehen, wobei die Vorbestellungen hierfür bereits geschlossen wurden.