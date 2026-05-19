R-Type Dimensions III: Arcade-Klassiker kehrt zurück

14 Autor: , in News / R-Type Dimensions III
Übersicht
Image: ININ Games

R-Type Dimensions III startet weltweit und verbindet Retro-Gameplay mit moderner Neuauflage.

Der Klassiker R-Type Dimensions III ist ab sofort digital weltweit und bei Amazon erhältlich. Der Titel ist für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 sowie Xbox-Plattformen verfügbar und bringt das klassische Arcade-Erlebnis in modernisierter Form zurück.

Zur Feier des Releases wurde ein neuer Launch-Trailer veröffentlicht, der die Mischung aus traditionellem Gameplay und vollständig überarbeiteter Präsentation zeigt. Entwickelt wurde das Projekt als umfassende Neuinterpretation eines ursprünglich 1993 erschienenen Shoot-’em-ups, wobei sämtliche visuellen, akustischen und spielerischen Elemente neu umgesetzt wurden, ohne den ursprünglichen Charakter zu verlieren.

Ein zentrales Feature ermöglicht es Spielern, jederzeit per Knopfdruck zwischen der klassischen 1993-Version und der modernen 2026-Überarbeitung zu wechseln. Dadurch wird die Entwicklung des Spiels direkt im Gameplay sichtbar und bietet einen einzigartigen Vergleich zwischen Retro-Design und moderner Technik.

Neben der digitalen Veröffentlichung sind auch physische Editionen geplant, die am 11. August 2026 erscheinen sollen. Eine umfangreiche Collector’s Edition ist ebenfalls vorgesehen, wobei die Vorbestellungen hierfür bereits geschlossen wurden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu R-Type Dimensions III

14 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Erra 22545 XP Nasenbohrer Level 2 | 19.05.2026 - 15:53 Uhr

    Hab schon Werbungen davon gesehen (denke jedenfalls, dass es das war, trotz der derzeitigen Flut an Retro-Remakes), im Endeffekt für den Arcade Fan, genau was man sucht…

    0
  4. x Timber78 x 49130 XP Hooligan Bezwinger | 19.05.2026 - 16:40 Uhr

    Bitte ein Xenon 2 Megablast … der Soundtrack hat sich seit dem Amiga 500 eingebrannt und würde ich gerne nochmals geniesen

    0
  5. GERxJOHNNY 86210 XP Untouchable Star 3 | 19.05.2026 - 16:58 Uhr

    Da bin ich nicht frustresistent genug. Wenn ich 20 Mal innerhalb von 5 Minuten drauf gehe, habe ich keinen Bock mehr

    0
  8. Katanameister 430500 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 19.05.2026 - 18:12 Uhr

    Finde das gut, dass man im Spiel die Grafik umschalten kann, fand ich schon bei Halo Aniversarry interessant.

    0

Hinterlasse eine Antwort