R-Type Dimensions III: Arcade-Klassiker kehrt zurück

Der Klassiker R-Type Dimensions III ist ab sofort digital weltweit und bei Amazon erhältlich. Der Titel ist für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 sowie Xbox-Plattformen verfügbar und bringt das klassische Arcade-Erlebnis in modernisierter Form zurück.
Zur Feier des Releases wurde ein neuer Launch-Trailer veröffentlicht, der die Mischung aus traditionellem Gameplay und vollständig überarbeiteter Präsentation zeigt. Entwickelt wurde das Projekt als umfassende Neuinterpretation eines ursprünglich 1993 erschienenen Shoot-’em-ups, wobei sämtliche visuellen, akustischen und spielerischen Elemente neu umgesetzt wurden, ohne den ursprünglichen Charakter zu verlieren.
Ein zentrales Feature ermöglicht es Spielern, jederzeit per Knopfdruck zwischen der klassischen 1993-Version und der modernen 2026-Überarbeitung zu wechseln. Dadurch wird die Entwicklung des Spiels direkt im Gameplay sichtbar und bietet einen einzigartigen Vergleich zwischen Retro-Design und moderner Technik.
Neben der digitalen Veröffentlichung sind auch physische Editionen geplant, die am 11. August 2026 erscheinen sollen. Eine umfangreiche Collector’s Edition ist ebenfalls vorgesehen, wobei die Vorbestellungen hierfür bereits geschlossen wurden.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab schon Werbungen davon gesehen (denke jedenfalls, dass es das war, trotz der derzeitigen Flut an Retro-Remakes), im Endeffekt für den Arcade Fan, genau was man sucht…
Crazy 👍🏼
Viel zu teuer
Jepp… Wie immer bei R-Type, Raiden oder Darius.
Das ist ja ein Mega-kurzes Spiel. Nach 2h kann man theoretisch schon alles gesehen haben. Und dafür 35 T€?
Wäre es zumindest eine Collection oder sowas…
WENN man es innerhalb 2h schafft. Aber ja, wäre mir auch zu teuer.
Und das für so ein Nischen Produkt, was eh schon eine kleine Zielgruppe hat
Bitte ein Xenon 2 Megablast … der Soundtrack hat sich seit dem Amiga 500 eingebrannt und würde ich gerne nochmals geniesen
Da bin ich nicht frustresistent genug. Wenn ich 20 Mal innerhalb von 5 Minuten drauf gehe, habe ich keinen Bock mehr
Der Preis ist ein bisschen happig.
Schon cool, aber nicht bei dem Preis.
Finde das gut, dass man im Spiel die Grafik umschalten kann, fand ich schon bei Halo Aniversarry interessant.
Mega nice. Absoluter Kult